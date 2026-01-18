Salomé, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez protagoniza emotivo momento con Gabriel Coronel

Salomé, hija de Daniela Ospina, protagonizó un tierno momento con Gabriel Coronel, esposo de la modelo y empresaria colombiana.

¿Qué mostró Gabriel Coronel con la hija de Daniela Ospina y James Rodríguez?

La hija de Daniela Ospina y su esposo compartieron en un video de TikTok los pasos de la nueva canción del cantante venezolano, intentando sumarse a un nuevo trend en la plataforma digital.

El video, publicado en la cuenta personal de la pareja de Daniela Ospina, muestra a Salomé siguiendo los pasos al ritmo de la canción interpretada por Gabriel Coronel.

Más allá del baile, lo que más llamó la atención de los internautas fue la buena relación que mantiene Salomé con el esposo de su madre.

Salomé protagoniza tierno baile junto a Gabriel Coronel en redes. (Foto: AFP)

Como es bien conocido, Salomé es fruto del amor entre Daniela Ospina y el futbolista colombiano James Rodríguez. Posteriormente, en 2023, la empresaria tomó la decisión de casarse con el cantante y actor Gabriel Coronel, con quien además tiene un hijo llamado Lorenzo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el baile de la hija de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

Como era de esperarse, los internautas no han dejado de reaccionar, y muchos elogiaron la cercanía que existe entre ellos, así como la unión familiar de la modelo y empresaria.

“Me encanta que se lleven bien porque eso habla de un hogar bendecido” o “Gabriel es un ser hermoso”, fueron algunos de los comentarios.

Por supuesto, tampoco faltaron quienes elogiaron la nueva canción del cantante venezolano.

Sin embargo, también hubo críticas por parte de algunos usuarios a quienes no les gustó el tema o que no están de acuerdo con la relación sentimental de Daniela, con comentarios como: “Daniela Ospina se casó con una amiga más” o “No sé por qué ese tipo no me termina de convencer”.

Lo cierto es que no es la primera vez que Salomé protagoniza videos junto a Gabriel Coronel, pues en varias ocasiones se le ha visto compartiendo con él y con el pequeño Lorenzo.