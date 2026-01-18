Sofía Jaramillo, muy contundente con Eidevin López en La casa de los famosos: “No me interesas”

El amor no ha nacido aún en La casa de los famosos Colombia, pero acercamientos no han faltado. Eidevin López habría intentado tocar la puerta del corazón de Sofía Jaramillo, pero la modelo le dejó las cosas claras.

¿A Eidevin López le gusta Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia?

Todo surgió después de que Campanita le hiciera un reclamo a Sofía al ver que, supuestamente, le estaría coqueteando a Eidevin. Jaramillo fue tajante con su respuesta.

“Amor, yo no le estoy coqueteando a este man (Eidevin López) porque él no me interesa ‘tú no me interesas, bebé’”. López quedó visiblemente sorprendido por la forma en que ella le habló, pero Sofía reiteró que lo hizo para dejarle claro lo que realmente piensa de él.

Eidevin, en contraste, le dijo a Sofía que no le gustan los hombres, pero de nuevo le preguntó por la forma en que le habló, pues cree que fue exagerada. “Me estás hablando feo”, expresó el actor.

Eidevin López le dijo a Sofía Jaramillo que no le gustó como le habló. Foto: RCN

Por esa misma línea, López trató de aclarar que lo que realmente quiso decir es que percibe que ella tiene una mirada coqueta y no es la primera persona que se lo dice.

Sofía manifestó que en su estancia en La casa de los famosos no le ha coqueteado a nadie y afirmó que esa nunca ha sido su intención.

La modelo, además, le dijo a Campanita que era necesario aclarar la situación, pues no pretendía, quizá, darle falsas esperanzas a Eidevin.

Al parecer, la situación ya quedó clara, pero, a juzgar por las palabras de López, no sería raro si más adelante intenta un nuevo acercamiento con la modelo y hermana de Angélica Jaramillo.

¿Sofía Jaramillo, de La casa de los famosos Colombia, recibió una culebra de cumpleaños?

Sofía Jaramillo hizo una sorprendente confesión en La casa de los famosos Colombia. La celebridad recordó el día que recibió una culebra como regalo de cumpleaños.

La caleña les contó a sus demás compañeros que, cuando tenía 4 años, su papá le regaló una serpiente, algo que, por supuesto, sorprendió mucho a ella. La mujer contó que, claramente, nunca adoptó al reptil como mascota y al final el animal se escapó.

“Yo creo que le tengo fobia a las culebras porque mi papá, cuando yo cumplí 4 años, de regalo de cumpleaños me llevó una serpiente”, expresó.

Sofía Jaramillo hizo una reveladora confesión sobre un regalo de cumpleaños que alguna vez recibió. Foto: RCN

Además de confesar esta fobia, respecto a los asuntos del amor, Sofía ha sido reiterativa y muy clara. La vallecaucana aclaró que no va en busca de una relación amorosa, de hecho, esa es de sus menores prioridades.

Sofía, sin duda, espera hacer un trabajo igual o mejor que el logrado por su hermana Angélica en Protagonistas. Hasta ahora, ha llamado la atención por su carisma y gran belleza.