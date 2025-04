¡La paz y tranquilidad se acabaron en La casa de los famosos Colombia! Esto luego de la dinámica del cine que expuso varios comentarios y momentos en los que los participantes hablaron mal de los demás o criticaran su físico.

La tensión está a flor de piel en La casa de los famosos Colombia y muestra de esto, son Yina Calderón y Norma Nivia, quienes quedaron bastante mal luego que se revelaran unos comentarios de la actriz sobre el físico de la DJ.

En el cine salieron a flote unos comentarios de Norma Nivia en una conversación con Melissa Gate en donde al parecer se burló y habló de manera despectiva de una parte del físico de Yina Calderón.

Estos comentarios no le gustaron para nada a Yina Calderón, quien aseguró que se metió con algo con lo que viene luchando durante años y por eso, llena de rabia y adrenalina, decidió confrontar a Norma Nivia en el cuarto del líder.

Yina Calderón decidió confrontar a Norma Nivia y para esto decidió ingresar al cuarto del líder donde estaba ella junto a Mateo Varela 'Peluche'.

La influenciadora le aseguró a Norma que desde ese momento le declaraba la 'guerra' porque los comentarios que ella había hecho sobre su físico y cómo la hizo sentir, no iba a quedar así no más.

Norma empezamos la guerra, yo no me voy a quedar con esta, bruja, le voy a hacer la vida imposible, no me importa irme de este programa.