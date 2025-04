La empresaria Yina Calderón sorprendió a la influenciadora Melissa Gate con un regalo en La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate le confesó al creador de contenido que Yina Calderón le regaló una peluca debido a que a ella no le gustó, limando un poco las diferencias que han tenido en la competencia desde antes de su ingreso que se lanzaron fueron fuertes comentarios sobre la otra.

"Yina me regaló una peluca rubia con la raíz negra, está bonita, que se la habían mandado y no le gustó y yo ah bueno Yina muchas gracias", le contó Melissa a Emiro Navarro.

Melissa Gate reveló dicho momento en medio de la prueba de presupuesto impuesta por el Jefe.

La influenciadora le recibió la peluca y detalló que no vio de mala manera dicho obsequio por parte de la empresaria.

"Yo pienso en que el fondo no es tan malo ¿no? como ella dice que es, me alcancé a sentir malvada, usted sabe que si a mí me tiran yo respondo, yo nunca le he tirado a ella, yo solo he respondido, pero si ella me trata con amor, respeto y sabiduría yo también, uno recibe lo que da", agregó.