El posicionamiento del capítulo 64 de La casa de los famosos Colombia estuvo cargado de tensión y dejó varios cruces entre los participantes, uno de los más fuertes de la noche fue entre Yina Calderón y Norma Nivia.

Norma Nivia decidió posicionarse al frente de Yina Calderón para expresarle sus razones por las que quería que se fuera de la competencia.

La actriz le pidió a Yina Calderón que no opinara cosas malas o despectivas sobre su relación con Mateo Varela 'Peluche' en el reality.

Ante esto, Yina Calderón se mostró ofuscada y aunque le prometió contestarle con respeto, de un momento a otro empezó a ofenderla hasta el punto de llamarla "escor%a".

Fue tan fuerte la respuesta de Yina Calderón que la presentadora Carla Giraldo tuvo que llamarle la atención a la influenciadora y pedirle que controlara sus palabras.

Este comentario de Yina Calderón hacia Norma Nivia no pasó por desapercibido entre sus compañeros, quienes se mostraron sorprendidos con la dureza de la influenciadora con la actriz.

Precisamente, Yina Calderón le pidió disculpas a los presentadores y a los televidentes en medio de la gala de eliminación, asegurando que se había exaltado, pero que venía trabajando en eso.

Sin embargo, la influenciadora tras volver a la competencia, aseguró que se sintió mal haberse pasado con la actriz y por eso, decidió buscarla para pedirle disculpas.

Yina Calderón le confesó que aunque no era de hacer ese tipo de actos, sabía que se había pasado con ella en el posicionamiento y que no la consideraba una "escor%a".

Lo primero norma es que te quiero pedir un disculpa por decirte "escor%a", yo no pienso eso. Me disculpo ante tus papás. No te quiero como enemiga en la casa de los famosos.