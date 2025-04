La influenciadora Karina García contó en La casa de los famosos Colombia cómo fue su relación, al parecer, con el artista Blessd.

La creadora de contenido habló con la Toxi Costeña sobre una de sus relaciones, donde no quiso mencionar nombres, pero habría hecho referencia al cantante luego de indicarle a la artista que observara el techo azul de una de las casas que tenían cerca mientras cumplían el reto de presupuesto propuesto por el Jefe, cuyo color indicaría el tono del pelo del reguetonero como lo han relacionado durante el reality los demás participantes.

La sincelejana la cuestionó al respecto y ella indicó que fue una relación bastante larga en la que aprendió muchas cosas.

Resaltó que ella no fue moza de él, como muchos han señalado, aclarando que siempre que compartían él no estaba en relación con la que ha sido su novia pública, la influenciadora la Suprema.

La influenciadora indicó por qué estuvo con él tanto tiempo, destacando que siempre supo que él no estaba enamorado.

"Esa relación me hizo sufrir mucho (...) pero él me hizo volver a reír, me hacía olvidarme de cosas tan fuertes, me sentía sola, me sentía vacía y yo en él encontré como un refugio y como yo desde niña he sido carente de amor (...) la verdad a veces lo pienso, él fue lindo, pero no como yo estoy acostumbrada, me hizo mucho daño con algo que me marcó, yo sabía que él no era, yo lo estaba viviendo, lo que vivimos fue muy chimba, pero uno suelta y sigue adelante", agregó.