La influenciadora Melissa Gate le pidió respeto a Laura González tras falta de respeto contra Karina García en medio de una actividad en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe puso a los participantes en una actividad en la que les mostró fotografías de sus inicios labores, donde cada uno debía hablar sobre cómo comenzaron sus carreras profesionales.

La última en pasar fue la influenciadora Karina García, quien habló de cuando fue enfermera y su paso a las redes sociales.

Sin embargo, mientras empezó a contar su historia, la modelo Laura G se levantó del lugar y fue por comida, a lo que Melissa Gate le hizo el llamado de atención.

Melissa Gate no se quedó callada y le pidió respetar las actividades y a sus compañeros.

"Chica eso es una falta de respeto que cuando los compañeros estén hablando uno esté saliendo a comer o no les presten demasiada atención para que no lo hagan porque si a ustedes les hacen eso yo creo que no les gustaría y a veces es difícil ser el último porque uno sabe que muchos se extendieron, pero es una actividad y la persona que está ahí parada lo mínimo que necesita es respeto y ya, de verdad", señaló.