La actriz Norma Nivia reaccionó al fuerte posicionamiento de Mateo Varela con Karina García en La casa de los famosos Colombia.

El modelo Mateo Varela estaba nominado junto a Yina Calderón, la Liendra, el Flaco Solórzano, Camilo Trujillo, Lady Tabares y en Negro Salas, donde este último quedó por fuera de la competencia.

Como bien le confesó Peluche a Karina García que ella era su blanco en el juego, ella decidió posicionarse ante él y le pidió que si volvía a entrar no le dirigiera la palabra.

Tras su petición, Mateo Varela le reiteró que ella iba a seguir siendo su objetivo militar, a lo que Karina García lo cuestionó si estaba "ardido" por no haberle prestado atención como sí ocurrió con Marlon Solórzano, además de indicarle que, por respeto a Norma Nivia, con quien sostiene un romance, debía no ser cordial con ella.

Mateo le respondió que era una "convencida" y "egocéntrica", pues luego de conocerla no era su tipo de mujer.

Debido a su intercambio de palabras, Norma Nivia desde las gradas no paraba de reírse con cada palabra que decía la influenciadora.

Al día siguiente al comentar la situación en el comedor con varios de sus compañeros confesó que causó mucha risa lo que dijo.

"Me dio mucha risa. Ella es la única que ha inventado cosas ¿uno cómo no se ríe? yo dije 'me van a regañar', pero yo creo que les pareció igual de ridículo que por eso no me dijeron nada", agregó.