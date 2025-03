La influenciadora Melissa Gate provocó diversas reacciones de los internautas tras su posicionamiento al Negro Salas en La casa de los famosos Colombia.

Durante la jornada de eliminación en la gala de ese domingo 30 de marzo, donde el actor Negro Salas quedó eliminado, el posicionamiento de la influenciadora Melissa Gate causó diversas opiniones en redes sociales.

Melisa Gate decidió posicionarse al actor el Negro Salas, pero sorprendió al no ser tan fría con sus palabras como lo venía haciendo.

"Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque me parece que debes pasar tu cumpleaños con tu esposa que es la única mujer que realmente te ama en este mundo, aparte porque las parejas deben estar unidas y en tu lugar no me gustaría que mi novio estuviera un ambiente tan hostil y pesado. También sé que, si vuelves por esa puerta no te lo vas a tomar personal y no vas a cambiar conmigo", le dijo.