Luis Fernando Salas, mejor conocido como 'El Negro' Salas, tras su salida de La casa de los famosos Colombia ha estado enterándose de todo lo que pasó durante los meses que estuvo inmerso en el reality del Canal RCN.

El actor Fernando Salas desde su salida de La casa de los famosos Colombia ha estado dando diferentes declaraciones a medios de comunicación de RCN en donde ha contado detalles de su experiencia en el reality.

'El Negro' Salas confesó que ha podido ver la competencia desde el otro lado desde que salió del reality, sorprendiéndose con cosas y comentarios de sus compañeros.

Asimismo, ha podido ponerse al día en temas mediáticos como el caso de la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, quien se encuentra cumpliendo una condena de cinco años en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

En medio de una entrevista con La Mega, el locutor le preguntó al actor si ya se había enterado de la situación legal de Epa Colombia.

'El Negro' Salas aseguró que sí, que una persona lo había actualizado rápidamente de la situación de la empresaria de queratinas y que había quedado sorprendido.

Sí me enteré de eso hermano, cuando yo salí me actualizaron un poco y me contaron esa vaina y yo dije wow.