Shakira rompe récord en su gira mundial y hace historia en América Latina

La superestrella colombiana Shakira no solo sigue escribiendo historia con cada presentación, sino que ahora ha conseguido lo que pocos artistas han logrado: vender más de un millón de entradas en México. La hazaña, confirmada por OCESA, convierte su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en un fenómeno sin precedentes en la historia del entretenimiento latinoamericano.

¿Qué récord rompió Shakira con su gira en México?

Con 28 conciertos confirmados entre las dos etapas de su gira, Shakira se convirtió en la primera artista en alcanzar esa cifra de shows en el país. En la Ciudad de México, agotó siete fechas consecutivas en marzo y ya prepara otras cinco funciones para agosto y septiembre en el Estadio GNP Seguros. Esta serie de conciertos no solo marca un récord personal, sino que también la posiciona por encima de otros artistas, como Grupo Firme, que anteriormente lideraba con nueve presentaciones en ese recinto.

¿Cómo ha sido la respuesta del público a los shows de Shakira?

El recibimiento ha sido arrollador. Cada ciudad que visita se rinde ante su carisma, su conexión con los fans y la energía que desborda en el escenario. Desde Tijuana hasta Torreón, pasando por Hermosillo, Chihuahua, Guadalajara y Puebla, los boletos se agotan en cuestión de horas. La intérprete de “Hips Don’t Lie” ha logrado que cada show sea una experiencia única, y sus seguidores no ha hecho más que crecer.

¿Qué papel ha tenido Shakira en el panorama musical latino?

Shakira no solo lidera las listas de ventas, también encabeza los rankings de la industria. Billboard la nombró la artista pop latina más importante de todos los tiempos, y su gira ya ha recaudado más de 130 millones de dólares hasta mitad de año. Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se perfila como una de las giras más exitosas no solo de su carrera, sino del continente.

Shakira rompe récord con su gira y protagoniza un momento histórico que impacta al mundo

¿Qué pasará con Shakira en Argentina?

Después del éxito arrasador en México, Buenos Aires se prepara para recibirla los días 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield. La primera fecha se vendió tan rápido que los organizadores abrieron una segunda función. El cierre de la gira en Argentina promete ser tan épico como su recorrido por México, y todo indica que también quedará para la historia.

Con cada paso, Shakira demuestra que su reinado no tiene fronteras. Su legado musical sigue más vivo que nunca y, sin duda, Las Mujeres Ya No Lloran se ha convertido en el capítulo más glorioso de su carrera.