Norma Nivia le pidió disculpas a familia de YIna Calderón

El cine de La casa de los famosos Colombia estuvo literalmente de 'terror' y las escenas que se mostraron dejó los ánimos y la tensión por las nubes. Muestra de esto fue lo que pasó entre Norma Nivia y Yina Calderón.

Durante la segunda función del cine de La casa de los famosos Colombia se mostró una conversación entre Norma Nivia y Melissa Gate en la que Yina Calderón era el tema.

Calderón era el tema de la conversación porque ese día Melissa tenía que personificarla en una dinámica de La casa de los famosos Colombia. Un reto que la tenía afectada a Melissa porque no sabía qué hacer.

En medio de esa conversación Norma Nivia le dio varios consejos para que lograra personificar a Yina, sin embargo, en medio de sus sugerencia, la actriz hizo un comentario sobre la c%la de Yina, asegurando que la tenía caída.

Un comentario que dejó a todos sorprendidos y que afectó emocionalmente a Yina Calderón, quien le recriminó a Norma por opinar despectivamente de su físico.

Norma Nivia tras la función del cine decidió hablar con una de las cámaras para hablar de lo sucedido, aclarar por qué hizo ese comentario y pedir disculpas.

Lo único que vi ahí que me hizo sentir mal y me hace arrepentir y espero poder hablar con Yina, aunque en este momento no me quiere hablar.