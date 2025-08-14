Violeta Bergonzi tiene diferencias con Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity

La presentadora Violeta Bergonzi y el actor Julián Zuluaga presentaron algunas diferencias en MasterChef Celebrity tras tener que cocinar juntos.

¿En qué consistía el reto este 14 de agosto en MasterChef Celebrity?

Los participantes fueron divididos en tres equipos, azul, naranja y verde, donde Violeta Bergonzi está en el verde con Valeria, Julián Zuluaga, Valentina Taguado, Jorge Herrera y LuisFer.

Cada equipo debía hacer tres postres, cada uno con el ingrediente que menos le gusta a los chefs y poder cautivarlos.

A Nicolás de Zubiría con el árbol de tomate, a Belén Alonso con la remolacha y a Jorge Rausch con las cerezas.

¿Qué pasó entre Violeta Bergonzi y Julián Zulauaga en MasterChef Celebrity?

Violeta Bergonzi tomó un poco el liderazgo de dos de las preparaciones, una torta que hizo con el actor Jorge Herrera para Jorge Rausch y además ofreció una receta para el postre de Nicolás de Zubiría, que estuvo bajo las manos de Julián Zuluaga, quien seguía sus indicaciones, pues desconocía la receta.

La presentadora se mostró un poco desesperada con el actor, señalando que debía "evolucionar" porque ella también debía estar al pendiente de su propia preparación.

"Yo entiendo la angustia de ella", agregó Julián Zuluaga.

Por su parte, Valeria, líder del equipo, opinó sobre la actitud de Violeta Bergonzi con Julián Zuluaga, indicando que no sentía que era la forma en que debía dirigirse hacia él.

Una vez terminaron la preparación, Violeta Bergonzi y Julián Zuluaga hablaron al respecto, donde Violeta le confesó su molestia con él, aclarando que le cae muy bien el joven, pero que siente que trabajar con él es bastante complicado.

¿Cómo quedaron Violeta Bergonzi y Julián Zuluaga tras el reto de este 14 de agosto en MasterChef Celebrity?

La presentadora Violeta Bergonzi y Julián Zuluaga perdieron el reto junto con su equipo verde, pues el equipo ganador fue el azul, liderado por Alejandra Ávila.

Sin embargo, Violeta Bergonzi se salvó, pues tiene pin de inmunidad, mientras que Julián Zuluaga se puso el delantal negro y quedó en riesgo de ir al reto de eliminación.