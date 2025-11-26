Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi dejó ver su visita al Canal RCN horas después de ganar MasterChef Celebrity 2025

Violeta Bergonzi agradeció al Canal RCN por el recibimiento luego de que ganó MasterChef Celebrity 2025.

Omar Murcia Salazar
Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi dejó ver su visita al Canal RCN horas después de ganar MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Luego de que se supo que la presentadora Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de MasterChef Celebrity 2025, arribó a las instalaciones del Canal RCN.

El Canal RCN estaba esperando a Violeta Bergonzi con las puertas abiertas, ya que ganó MasterChef y se deseaba saber de primera mano su experiencia y lo que sintió tan pronto obtuvo el triunfo culinario.

¿Cómo le fue a Violeta Bergonzi visitando Canal RCN tras ganar MasterChef Celebrity 2025?

En la mañana, Bergonzi hizo una rápida transmisión en vivo en la que comentó que estaba muy agradecida y feliz por el apoyo, luego apareció en los distintos matutinos del canal, como Buen día, Colombia, y Mañana Express.

Violeta dio a conocer que valió la pena todo el esfuerzo y sacrificio que hizo, especialmente porque no pudo compartir con sus hijos por estar cocinando. Ante esto, ratificó que el esfuerzo y la disciplina le dieron la recompensa.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi es la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Entre lo más nuevo, Violeta Bergonzi no dudó en mostrar parte de su gira en el Canal RCN, así que subió un video a Instagram.

"Visitando mi casa RCN. ¡Gracias por ese recibimiento tan divino! Me llevo para la casa mi trofeo, ¡qué momento tan maravilloso! Gracias por el espacio", expresó.

 

¿Cuál fue el millonario premio que Violeta Bergonzi ganó en MasterChef Celebrity 2025?

Violeta Bergonzi ganó MasterChef Celebrity con un menú de tres tiempos (entrada, plato fuerte y postre) en el que evocó la Semana Santa de Popayán. Los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso concordaron en darla como la victoriosa en esta temporada de 10 años.

En cuanto a los premios, Violeta recibió el trofeo que la acredita como una MasterChef Celebrity y se convirtió en la sucesora de la actriz Paola Rey, quien fue MasterChef Celebrity 2024.

Además del trofeo, la presentadora de TV se llevó el jugoso premio de 200 millones de pesos en efectivo. Todavía no se conoce qué va a hacer con este monto.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi ganó el trofeo de MasterChef y dinero | Foto del Canal RCN.

Para finalizar, no está de más agregar que la participación de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025 fue de las que más reacciones generó, pues alguno la apoyaban y otros no.

