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Marilyn Patiño y su polémica reacción a la eliminación de Beba en La casa de los famosos

Tras la eliminación de Beba de la Cruz en La casa de los famosos Col, la actriz Marilyn Patiño compartió su polémica reacción.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Marilyn Patiño y su polémica reacción a la eliminación de Beba en La casa de los famosos
¿Cuál fue la polémica reacción de Marilyn Patiño tras eliminación de Bbea? | Foto: Canal RCN

El pasado domingo 15 de marzo, se llevó a cabo una nueva gala de eliminación dentro de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que todas las celebridades causaron múltiples opiniones tras confirmarse qué celebridad sería eliminada.

Por esta razón, el nombre de Valerie de La Cruz, más conocida como Beba, se ha convertido en tendencia al ser la más reciente eliminada del reality tras la decisión que tomó el público, seguida de Campanita.

Con base en esto, la eliminación de Beba generó múltiples comentarios por parte de internautas y reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano. Entre las más resonadas está la polémica reacción de la actriz colombiana, Marilyn Patiño, quien compartió un polémico video mediante sus redes sociales.

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¿Cuál fue la polémica reacción de Marilyn Patiño tras la reciente eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN fue la de Marilyn Patiño, quien se ganó el cariño de sus seguidores al demostrar su criterio sin ningún tipo de filtro cuando hizo parte de la competencia.

Marilyn Patiño y su polémica reacción a la eliminación de Beba en La casa de los famosos
Marilyn Patiño compartió su reacción tras eliminación de Beba de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Marilyn compartió recientemente un polémico video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, revelando su inesperada reacción tras la eliminación de Beba, expresando las siguientes palabras:

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“Eliminaron a Beba, ahora sí se está equilibrando todo. No puedo dejar de jugar, gracias”, agregó Marilyn Patiño.

¿Cuál fue el sonido que agregó Marilyn Patiño en el video compartido en sus redes tras la eliminación de Beba?

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Otro de los puntos que más comentarios ha dejado mediante las redes sociales, se trata acerca de la canción que utilizó de fondo tras compartir su reacción por la eliminación de Beba.

Marilyn Patiño y su polémica reacción a la eliminación de Beba en La casa de los famosos
Reacciones tras la eliminación de Beba de La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

La canción que utilizó Marilyn en la que celebró con felicidad la reciente eliminación de Beba en La casa de los famosos Colombia, fue con la canción de ‘Ron pa’ todo el mundo que invita Pipe Daza’, cuyo personaje adquirió gran visibilidad en Chepe Fortuna.

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