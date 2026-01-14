Valentino y Marcela Reyes tuvieron fuerte enfrentamiento en La casa de los famosos: "falsa"

El influenciador Valentino y la Dj Marcela Reyes protagonizaron una fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Valentino y Marcela Reyes discutieron en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos participaron en la dinámica del juicio en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde la creadora de contenido Yina Calderónfue la jueza.

Allí se abrió un juicio entre Marcela Reyes y Juanse Laverde, pero la Dj terminó en fuerte discusión con Valentino luego de que ambos sacaran a la luz sus diferencias, las cuales han presentado desde antes de iniciarse la competencia.

¿Qué se dijeron Valentino y Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia?

Marcela Reyes le reiteró a Valentino de que es una persona que se cuelga de la fama de los demás y lo cuestionó por su contenido en redes sociales, provocando que este la cuestionara por su comportamiento con sus amigas tildándola de "falsa".

La Dj le pidió respeto a Valentino afirmando que no debía atacarla por ser mujer, por lo que Nicolás Arrieta, quien defendió a Valentino como su abogado le argumentó que no debía usar el género como condición.

Valentino decidió explicarle a Marcela Reyes por qué no está arremetiendo en su contra por su género, sino por su comportamiento, lanzándole fuertes comentarios.

"Te odi* por mojigata, por falsa, por mentirosa, por mala amiga, por tráf*ga", le dijo Valentino.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras la discusión entre Valentino y Marcela Reyes?

Tras la discusión entre los famosos varios internautas reaccionaron al respecto, algunos defendiendo a Marcela Reyes y otros a favor de Valentino, dividiéndose opiniones entre los seguidores del reality.

Por ahora, Marcela Reyes y Valentino siguen presentando diferencias entre ellos y cada uno defendiendo su postura al respecto.

No olvides que para estar al pendiente de cada detalle de lo que ocurre en La casa de los famosos Colombia puedes conectarte a las galas todas las noches a las 8 de la noche por la pantalla del Canal RCN y 24/7 por medio de la aplicación del Canal RCN.