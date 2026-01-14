Valentino y Johanna Fadul tienen su primera discusión en La casa de los famosos Colombia

El influenciador Valentino y la actriz Johanna Fadulprotagonizaron su primera discusión en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio desata críticas por su comentario tras la tragedia de Yeison Jiménez

¿Qué pasó entre Valentino y Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos han protagonizado desde antes de ingresar al reality algunas diferencias entre ellos, las cuales han dejado en claro que continúan en el programa.

Durante la gala de este martes 13 de enero, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán cuestionaron al creador de contenido a la actriz por su relación luego de que Valentino decidiera estar en el mismo cuarto con Johanna Fadul.

Recordemos que, Valentino se ganó el poder de distribuir a sus compañeros en los dos cuartos y decidió que la actriz estuviera en el mismo que él, siendo el elegido el cuarto 'Calma'.

Tras la sorpresa para muchos, los presentadores decidieron catalogar el hecho como "durmiendo con el enemigo", provocando un pequeño rifirrafe entre ellos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

¿Qué se dijeron Valentino y Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

Johanna Fadul señaló que consideraba que él estaba enamorado de ella, pues no veía otra explicación sobre su comportamiento.

"Me metió en su cuarto, ¿qué más puedo pensar?", señaló la actriz.

Tras su comentario Valentino reaccionó atacándola y desmintiendo que ella le guste.

"Hay que tener una mente muy básica para pensar que esa estrategia es que ella me gusta, pero dejémosla, no nos sorprende, ¿verdad?", le respondió.

Johanna Fadul contestó asegurando que el tiempo le podrá dar la razón o sacará la verdad a la luz.

"Amanecerá y veremos. Me busca todo el tiempo", añadió.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

Por ahora, los dos han tenido algunos acercamientos y han hablado sobre su conflicto, pero sin llegar a ningún acuerdo o tregua al respecto.

Tras el momento, miles de internautas han reaccionado sobre el tema, algunos defendiendo a Johanna Fadul y otros mostrándose a favor de Valentino.

No olvides que para no perderte de ningún detalle de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia puedes contactarte todas las noches a las 8 de la noche por el Canal RCN y 24/7 por la aplicación del Canal RCN.