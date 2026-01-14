Juanse Laverde se pronunció tras cuestionarse su orientación

El cantante e influenciador Juanse Laverde reaccionó a los comentarios de algunos de sus compañeros en La casa de los famosos Colombiade varios internautas que han cuestionado su orientación.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio desata críticas por su comentario tras la tragedia de Yeison Jiménez

¿A Juanse Laverde le gustan los hombres?

El artista ha detallado que le gustan las mujeres, sin embargo, muchos han dudado de su confesión interrogándolo sobre si también estaría con hombres.

Tras los comentarios al respecto, el joven habló al respecto desde la barbería en La casa de los famosos Colombia pidiendo que dejaran de cuestionarlo sobre el tema.

"Por favor basta en poner el tela de juicio mi se*ualidad que creo que eso no es importante, creo que tengo otras cualidades que resaltan y eso no tanto. A la única persona que debería importarle es a la pareja que tenga o quién sabe, si me enamoro aquí eso no va en decisión de ustedes, sino mía", dijo.

Asimismo, señaló que lo importante no es con quién se involucre, sino conocer cómo es él como persona y todo lo que hay detrás de lo que se ve de él en redes sociales.

"Hay mucha historia, mucha música, hay muchas cosas que no es publicidad", agregó.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

¿Yina Calderón habló de Juanse Laverde?

Los rumores sobre la orientación de Juanse Laverde aumentaron luego de que la empresaria Yina Calderón señalara que al artista le gustan hombres.

En el programa 'Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia', donde estuvo de invitada el pasado 12 de enero, fecha en la que se estrenó el reality, habló sobre el cantante y además detalló que el influenciador Valentino le habría propuesto ser novios en el programa.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

Por ahora, Juanse Laverde sigue cautivando a sus millones de fanáticos con su participación en la novela de la vida real que están dando tanto de qué hablar.

Recuerda que puedes ver las galas todas las noches a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y el 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN para que no te pierdas ningún detalle sobre lo que ocurre entre los 24 participantes.