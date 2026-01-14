Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanse Laverde se pronunció tras cuestionarse su orientación

Juanse Laverde habló luego de ponerse el tela de juicio su orientación en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juanse Laverde sobre su orientación
Juanse Laverde se pronunció sobre su orientación/Canal RCN

El cantante e influenciador Juanse Laverde reaccionó a los comentarios de algunos de sus compañeros en La casa de los famosos Colombiade varios internautas que han cuestionado su orientación.

¿A Juanse Laverde le gustan los hombres?

El artista ha detallado que le gustan las mujeres, sin embargo, muchos han dudado de su confesión interrogándolo sobre si también estaría con hombres.

Juanse Laverde sobre su vida amorosa

Tras los comentarios al respecto, el joven habló al respecto desde la barbería en La casa de los famosos Colombia pidiendo que dejaran de cuestionarlo sobre el tema.

"Por favor basta en poner el tela de juicio mi se*ualidad que creo que eso no es importante, creo que tengo otras cualidades que resaltan y eso no tanto. A la única persona que debería importarle es a la pareja que tenga o quién sabe, si me enamoro aquí eso no va en decisión de ustedes, sino mía", dijo.

Asimismo, señaló que lo importante no es con quién se involucre, sino conocer cómo es él como persona y todo lo que hay detrás de lo que se ve de él en redes sociales.

"Hay mucha historia, mucha música, hay muchas cosas que no es publicidad", agregó.

¿Yina Calderón habló de Juanse Laverde?

Los rumores sobre la orientación de Juanse Laverde aumentaron luego de que la empresaria Yina Calderón señalara que al artista le gustan hombres.

Yina calderón sobre juanse laverde

En el programa 'Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia', donde estuvo de invitada el pasado 12 de enero, fecha en la que se estrenó el reality, habló sobre el cantante y además detalló que el influenciador Valentino le habría propuesto ser novios en el programa.

Por ahora, Juanse Laverde sigue cautivando a sus millones de fanáticos con su participación en la novela de la vida real que están dando tanto de qué hablar.

Recuerda que puedes ver las galas todas las noches a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y el 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN para que no te pierdas ningún detalle sobre lo que ocurre entre los 24 participantes.

