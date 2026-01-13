Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino se despachó en contra de Sara Uribe y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia

Valentino no desaprovechó la oportunidad para revelar la opinión que tiene sobre Manuela y Sara en La casa de los famosos.

En la noche del lunes 12 de enero, inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026; su primera emisión fue todo un éxito, pues los participantes llegaron con toda para generar contenido y entretener a los televidentes.

Precisamente, uno de los momentos más incómodos de la noche, fue cuando Marcela Reyes se estaba presentando y Valentino la interrumpió para preguntarle si le tenía que decir algo a él.

¿Cómo fue el primer choque entre Valentino y Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia 2026?

La Dj, Marcela Reyes, sorprendió no solo a los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026 con su aparición en la competencia, sino también a sus compañeros, quienes no esperaban verla.

Ella llegó con el rostro cubierto y generó expectativa entre los demás famosos, quienes estaba confundidos esperando para ver quién había llegado.

Cuando Marcela reveló su rostro, se presentó y estaba poniendo sus límites otra vez, por lo que Valentino le preguntó si tenía que decirle algo, ya que cuando ella hablaba se dirigía a él.

Ella le puso la cara y le dijo que, si quería dar rating de una vez, lo hacía y le dijo “colgado”, por lo que él se defendió hasta terminar de manera rápida su discusión.

Por ahora, Valentino no ha tenido más choques, pero casi vuelve a generar un momento muy incómodo con Sara Uribe y Manuela Gómez.

¿Qué le dijo Valentino a Manuela y Sara en La casa de los famosos Colombia 2026?

Mientras todos estaban en la terraza en estas primeras 24 horas de La casa de los famosos Colombia 2026, Valentino, Sara Uribe y Manuela Gómez vivieron un momento algo incómodo.

EL creador de contenido les dijo a sus dos compañeras que él las notó “egocéntricas en la rueda de prensa.

“yo las sentí egocéntricas, super sobradas, ¿será que es porque estaban en otro reality?”, preguntó Valentino.

Como respuesta, Sara le dijo que no “se las dan”, sino que ellas “son” y Manuela lo encaró cuando él dijo que se refirió hacia ellas con malas palabras.

Aunque él quiso dar su opinión de cuando las conoció, nunca se refirió de mala manera hacia ellas, por lo que Sara y Manuela bajaron la guardia y resultaron riendo junto a él.

