Valentino Lázaro y Campanita protagonizaron el primer beso en La casa de los famosos Col 3

Campanita y Valentino Lázaro protagonizaron el primer beso de La casa de los famosos 3. El momento no pasó desapercibido en redes.

Valentino Lázaro y Campanita se dieron su primer beso
Valentino Lázaro y Campanita: el primer beso de La casa de los famosos 3 / (Fotos del Canal RCN)

Un reciente video dentro de La casa de los famosos 3 volvió a poner en el centro de la conversación a Campanita y Valentino Lázaro, dos participantes que han generado diversas expectativas entre los internautas a causa de su relación.

¿Qué dijo Campanita sobre Valentino Lázaro antes de La casa de los famosos?

Antes de ingresar al reality, Franck Stiward, más conocido como Campanita ya había expresado su percepción sobre Valentino Lázaro. En declaraciones previas, señaló que no le agradaba la idea de compartir espacio con él dentro del programa, aunque aclaró que no lo conocía personalmente.

¿Qué dijo Campanita sobre Valentino Lázaro antes de La casa de los famosos?
Esto dijo Campanita sobre Valentino Lázaro antes de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Según explicó, su impresión se basaba en lo que había observado públicamente, describiéndolo como “engreído y prepotente”, rasgos que, de acuerdo con su experiencia, no coincidían con su forma de relacionarse. Campanita también fue claro al afirmar que se trataba de una percepción externa y no de una vivencia directa.

Aun así, dejó abierta la posibilidad de cambiar de opinión, destacando que los realities suelen mostrar facetas distintas. El bailarín aseguró que, de coincidir con Valentino, permitiría que la convivencia definiera el tipo de relación que desarrollarían.

¿Cómo es la relación entre Campanita y Valentino en La casa de los famosos?

Con el paso de los días en La casa de los famosos 3, la cercanía entre Campanita y Valentino ha sido evidente, aunque los internautas señalan que ambos continúan concentrados en vivir el reality desde sus propias dinámicas.

Aunque ambos hacen parte de la misma habitación, los participantes han destacado por el respeto que tienen entre sí. Los fans destacan que, aunque estaban a la expectativa de una relación más conflictiva, ambos han desarrollado una relación tranquila y neutra.

¿Cómo es la relación entre Campanita y Valentino en La casa de los famosos?
La relación entre Campanita y Valentino en La casa de los famosos 3 / (Fotos del Canal RCN)

Sin embargo, un momento inesperado cambió la percepción de los internautas, luego de que ambos protagonizaran una escena que no pasó desapercibida por los televidentes.

¿Qué pasó entre Valentino Lázaro y Campanita?

El momento que no pasó desapercibido en redes ocurrió dentro de una de las habitaciones de La casa. En el video, Campanita comentaba que llevaba un tiempo sin entrenar, a lo que Valentino y La Beba reaccionaron con comentarios mediante los cuales halagaban su apariencia.

Ante los halagos, Campanita mencionó que él estaba acostumbrado a ‘darla toda’, refiriéndose a sus entrenamientos. Sin embargo, Valentino respondió con una frase que, según los internautas, estaba cargada de doble sentido.

No me tiente, Campanita

En ese momento, La Beba empezó a decir que los estaban ‘shippeando’, relacionándolos bajo el nombre de “campatino”. Ante el comentario, Lázaro se acercó a Campanita y le dio un beso. Ambos reaccionaron con risas, cerrando una escena que los internautas destacaron como el primer beso de la temporada.

