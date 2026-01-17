Ciro Quiñonez recordó a Yeison Jiménez y reveló cómo marcó su camino musical: "Mi papá musical"

La música popular colombiana atraviesa un momento marcado por recuerdos y mensajes de quienes compartieron camino con Yeison Jiménez. En el programa Tamo en vivo, una llamada telefónica permitió conocer los recuerdos de Ciro Quiñonez, cantante que mantuvo una relación cercana con el artista.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Murió reconocido cantante de merengue tras una larga lucha contra el cáncer

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?

El fallecimiento del cantante ocurrió el sábado 10 de enero de 2026 en Boyacá, tras un accidente aéreo. El cantante se desplazaba en una avioneta privada que se accidentó poco después del despegue, en una zona rural entre Paipa y Duitama.

El artista venía de una presentación en Málaga, Santander, y se dirigía a Medellín para cumplir un compromiso musical en Marinilla, Antioquia. Las causas del siniestro aún no se han esclarecido.

Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero de 2026 / (Foto del Canal RCN)

En conmemoración al cantante, se realizaron homenajes en distintas ciudades del país como reconocimiento a su trayectoria en la música popular. Uno de los actos tuvo lugar en el Movistar Arena, donde cantantes como: Luis Alfonso, Jhonny Rivera, Ciro Quiñonez, Pipe Bueno, entre otros, participaron interpretando canciones en su honor.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

¿Qué dijo Ciro Quiñonez tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Luego de que Yaya Muñoz, panelista del programa, se comunicara con el artista para preguntarle cómo se encontraba tras el fallecimiento de su colega, Ciro habló sobre el vínculo profesional y personal que los unió durante varios años.

Ciro Quiñonez enfrenta el fallecimiento de Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN)

Quiñonez expresó que la música de Yeison sigue presente en su día a día, destacando que, justo en ese momento, se encontraba escuchando sus canciones. Al recordar el papel que Jiménez tuvo en su carrera, destacó que fue una de las primeras personas en creer en su proyecto musical.

Artículos relacionados Talento internacional Eden Muñoz confirma concierto en Bogotá con su gira “Como en los viejos tiempos”

¿Cómo se conocieron Yeison Jiménez y Ciro Quiñonez?

De acuerdo con lo mencionado por Ciro Quiñonez, el primer acercamiento con el artista se dio en espacios de la industria musical, donde ambos coincidieron por proyectos y presentaciones relacionadas con la música popular.

En ese contexto, Yeison mostró interés en el trabajo de Ciro y decidió apoyarlo en una etapa clave de su carrera. Con el paso del tiempo, la relación dejó de ser únicamente laboral y se consolidó como una alianza artística basada en la orientación musical y el acompañamiento constante.

El testimonio de Ciro Quiñonez se suma a otros mensajes que han circulado en medios y plataformas digitales, en los que colegas y seguidores recuerdan el legado musical de Yeison y el impacto que tuvo en quienes compartieron su camino artístico.