Natalia Jiménez rompió en llanto en concierto tras homenaje a Yeison Jiménez

La cantante española Natalia Jiménez, exintegrante de La Quinta Estación, conmovió a miles de fanáticos al homenajear al artista Yeison Jiménez tras su lamentable fallecimiento.

¿Qué dijo Natalia Jiménez tras homenajear a Yeison Jiménez?

Fanáticos de la artista, que asistieron a una de sus presentaciones en el Palenque de León, Guanajuato, han vuelto viral en redes sociales el momento en que la cantante no pudo contener al llanto al recordar al caldense.

En la grabación se ve a la española hablando sobre el cantante de música popular colombiana destacando lo mal que está emocionalmente.

“Vivimos momentos bien, bien bonitos, o sea, yo estoy destrozada, estoy muy triste. Él vivió una vida superintensa, vivió una vida en la que tuvo la suerte de experimentar tantísimas cosas, que Dios lo tenga en su gloria (...) al final sé que es alguien que se fue con todos sus sueños cumplidos.”, dijo.

De igual manera, el público le pidió que cantara la canción que hicieron juntos llamada "Pedazos", a lo que ella con la voz entrecortada indicó que no podía interpretarla, pues todavía no se sentía en la capacidad para hacerlo.

¿Qué mensaje le envió Natalia Jiménez a la familia de Yeison Jiménez?

La artista aprovechó al terminarse el concierto para enviarle un sentido homenaje a la familia del cantante en este momento tan difícil.

“Yo ahora mismo quiero mandarle mis condolencias a la familia, quiero mandarles todo mi apoyo, todo mi cariño, y eso es lo que más importa ahora. O sea, porque ellos son los que realmente están sufriendo la pérdida más grande. O sea, para mí era un amigo y era un colega, pero pues ellos han perdido a su padre, han perdido a su esposo. Eso es terrible”, dijo.

Cabe destacar que, debido a que tenían el mismo apellido se solían llamar "primos", siendo el apodo entre ellos como símbolo de su cercanía y la amistad que lograron construir gracias a la música.

Tras el momento, varios internautas reaccionaron en redes sociales destacando lo mucho que comparten su dolor y cuánto los conmovió.