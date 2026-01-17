¿Cuánto cobraba Yeison Jiménez por sus conciertos y cuáles eran sus empresas?

El cantante Yeison Jiménezha dejado un vacío enorme en su familia, amigos, colegas y millones de fanáticos tras su lamentable fallecimiento luego de haber sufrido un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

Artículos relacionados Talento nacional Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

¿Cuánto cobraba Yeison Jiménez por sus shows?

El artista ha sido recordado como un ejemplo de superación, perseverancia, disciplina y de que los sueños pueden cumplirse si se trabaja por ellos.

El cantante de música popular, que trabajaba vendiendo aguacates en corabastos y decidió perseguir su sueño de convertirse en un gran cantante, relató el varias entrevistas el ascenso económico que logró tener gracias a u éxito musical.

Según contó, al principio cobraba 80 mil pesos colombianos, pero dicha cifra logró subir significativamente.

"Después de un tiempo subí como a $20.000.000, que fue cuando ya se me pegaron como tres cancioncitas (...) Yo llegué a $100.000.000 cuando tenía siete años de carrera y más de 20 éxitos", contó en vida.

El artista llegó a cobrar entre $180.000.000 y $200.000.000 por sus conciertos, dependiendo el tipo de evento, el tiempo, los traslados, la logística y más detalles que implicaban sus presentaciones.

Según se dio a conocer el artista cobraba alrededor de los 150 millones de pesos colombianos por un show.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Giovanny Ayala responde a hermana de Yeison Jiménez luego de que lo llamara "oportunista"

¿Qué empresas tenía Yeison Jiménez?

El artista también destacó en repetidas ocasiones que luego de cumplir su sueño de ser un cantante reconocido, tomó esta labor como su hobbie, pues en realidad sentía que su trabajo era estar al frente de las empresas que había decidido crear.

El caldense indicó en su momento que era dueño de una constructora, una disquera, una empresa de eventos, el criadero de caballos y su empresa de gorras.

También estuvo involucrado en el mundo de la moda, hotelería y producción de miel.

De acuerdo con expertos, el cantante tendría un patrimonio de 50 mil millones de pesos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Revelan video de lo que Yeison Jiménez pensaba de Luis Alberto Posada

Yeison Jiménez destacó que cuando no estaba ocupado con su música, lo estaba con sus empresas, pues le gustaba estar 100% al pendiente de cada una de ellas, pues se sentía muy bien ser generador de empleo.