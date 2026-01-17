Westcol reapareció tras afección de salud, ¿qué le pasó?

El streamer Westcol reapareció en redes sociales luego de haber tenido una afección de salud que preocupó a miles de sus fanáticos.

¿Qué le pasó a Westcol sobre su salud?

El influenciador generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar que estaba teniendo complicaciones de salud, explicando que había vuelto a experimentar el mismo dolor intenso en su cabeza que sufrió meses atrás y por cuya molestia tuvo que recibir atención médica de urgencia y ser hospitalizado.

El joven reapareció en su cuenta de Instagram, donde suma millones de admiradores, donde se dejó ver desde su casa en proceso de recuperación.

Se dejó ver muy agradecido con sus seguidores que le enviaron mensajes de cariño luego de su revelación.

"Agradecerles a los que se preocuparon por mí, que me han tirado la buena, ya estoy mucho mejor (...) ya me había pasado que se había subido la presión a la cabeza, se me volvió a subir. Tengo que guardar reposo, no puedo viajar en un tiempito cortico, pero no es nada grave", dijo.

¿Por qué se enfermó Westcol?

El creador de contenido confesó que su afección de salud se produjo porque llevaba varios días teniendo malos hábitos, entre ellos jugando bastante tiempo en el computador, tomando bastante energizante y haciendo varios viajes seguidos.

Indicó que debe estar tranquilo porque si se altera le empieza nuevamente el dolor de cabeza, aclarando que este domingo 18 de enero retomará sus labores en el stream para seguir entreteniendo a sus fanáticos que tanto aman su contenido y sus ocurrencias en sus transmisiones en vivo.

Por ahora, el influenciador sigue en su proceso de recuperación, mientras sus fanáticos le siguen enviando mensajes de cariño y aconsejándolo para que no se exija de más y le ponga atención a su salud.

De igual manera, el joven también aprovechó para enviarles un mensaje a los internautas de no tomarse sus comentarios tan personales y generar tanta controversia por lo que dice en sus streams, haciendo un llamado a no generar tanto conflicto por sus opiniones sobre diferentes temas.