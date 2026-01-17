Yaya Muñoz reaparece con Manuel Turizo y lanza indirecta tras su ruptura con José Rodríguez

La ruptura entre Yaya Muñoz y José Rodríguez continúa generando conversación en redes sociales. La pareja, que se conoció y consolidó frente a millones de espectadores en La casa de los famosos Colombia 2025, fue una de las más comentadas tras la finalización del reality.

Durante varios meses, sus seguidores siguieron de cerca cada aparición y cada publicación conjunta, por lo que el anuncio de su separación no pasó desapercibido.

En los últimos días, Yaya Muñoz confirmó públicamente que se encuentra soltera y, aunque evitó entrar en detalles, dejó varios comentarios que despertaron curiosidad entre sus seguidores.

A esto se sumó un video reciente que se volvió viral, en el que aparece bailando junto al cantante Manuel Turizo, protagonizando un momento que muchos interpretaron como una indirecta directa a su expareja.

¿Qué dice la canción en la que salen Yaya Muñoz y Manuel Turizo?

El video, que circula ampliamente en redes sociales, muestra a Yaya Muñoz compartiendo escena con Manuel Turizo mientras él interpreta una parte de una canción cuya letra no pasó desapercibida.

En el fragmento, el artista hace referencia a mujeres que lloran por hombres que no las valoran y lanza una frase contundente que rápidamente fue interpretada por los usuarios como un mensaje con destinatario claro.

“No sé cuándo aprenderás, por un pendejo no se llora y si se llora que nunca se entere, porque la más bonita se enamora de alguien que no la valora del cabr0n que no la quiere”, dice Turizo en el clip, mientras Yaya asiente y baila al ritmo de la música. La reacción de la presentadora, sumada al contexto reciente de su ruptura, fue suficiente para que el video se llenara de comentarios y teorías.

Muchos internautas aseguraron que se trataba de una indirecta hacia José Rodríguez, especialmente porque el video apareció pocos días después de que Yaya hablara públicamente sobre el fin de su relación. Otros, en cambio, señalaron que podría tratarse simplemente de un momento espontáneo sin una intención directa, aunque reconocieron que el timing no pasó desapercibido.

Yaya Muñoz aparece junto a Manuel Turizo con una sospechosa canción. (Foto Canal RCN) (Foto CGiorgio Viera / AFP)

¿Qué dijo Yaya sobre su ruptura con José Rodríguez?

Días antes de que el video con Manuel Turizo se hiciera viral, Yaya Muñoz habló sobre su situación sentimental en un programa digital. Allí confirmó que su relación con José Rodríguez había terminado antes de Navidad y explicó que decidió hacerlo público para poner fin a los rumores que circulaban desde hacía semanas.

En ese espacio, la presentadora evitó dar detalles específicos sobre los motivos de la ruptura, pero dejó claro que fue una decisión definitiva. Posteriormente, en una nueva aparición, Yaya explicó que no ha contado su versión completa por una razón puntual: discreción.

“Yo porque soy una dama”, afirmó, antes de lanzar una frase que generó aún más especulación: si ella contara cómo ocurrieron realmente las cosas, “la historia cambiaría”. Esta declaración fue suficiente para que muchos seguidores comenzaran a interpretar cada gesto y publicación como parte de un mensaje más amplio.

Yaya aseguró que actualmente está enfocada en su soltería, en su bienestar y en vivir el presente, sin intención de alimentar polémicas. Sin embargo, sus palabras y acciones recientes han mantenido el interés del público, que sigue atento a cualquier señal que pueda revelar más sobre lo que ocurrió entre ella y José Rodríguez.

Por ahora, la presentadora no ha vuelto a referirse directamente a su expareja, dejando que las imágenes y las frases sueltas hablen por sí solas, mientras el tema sigue dando de qué hablar en redes sociales y plataformas digitales.