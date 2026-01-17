Productor de Yeison Jiménez hace estremecedora revelación: "él sentía que no iba durar mucho"

Georgy Parra, uno de los productores del cantante Yeison Jiménez, habló sobre su relación con el artista y lo mucho que le ha dolido su partida.

¿Qué dijo el productor de Yeison Jiménez sobre "Destino Final"?

El músico decidió hablar sobre la canción "Destino Final" que Yeison Jiménez grabó con el artista Luis Alfonso, la cual para muchos fanáticos ha sido un tema premonitorio sobre su muerte.

El productor señaló que se ha sorprendido con la cantidad de entrevistas que ofreció el caldense en las que hablaba tanto sobre la muerte.

"Me impacta mucho porque también ocurrió conmigo, simplemente que yo no le di la importancia en el momento que ocurrió (...) cuando grabó Destino final me dice 'yo necesitaba grabar un tema así, yo siento que no voy a durar mucho', lo dijo así de una y yo le miré y le pegu* una palmada en la rodilla", contó.

Señaló que le costó mucho poder contar esa anécdota públicamente, pues al principio no podía contener el llanto cada vez que lo hacía con sus allegados.

¿Por qué el productor de Yeison Jiménez reveló dicha anécdota?

El hombre señaló que solo quería compartir varios momentos que vivió junto al artista para que pudieran conocer un poco más de cómo era él.

"Me quería desahogar un poco y compartirles cosas importantes que viví al lado de un hermano y que conocieran su lado más humano. Con mucho respeto por su familia", agregó en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró varias reacciones de sus fanáticos quienes siguieron dedicándole emotivos mensajes al artista, desatacando lo mucho que lo seguirán recordando, admirando y honrándolo con cada canción que escuchen de él.

Cabe destacar que, "Destino Final" se ha convertido en una de las canciones con mayores reproducciones en las diferentes plataformas de streaming de los últimos días, logrando sorprendentes cifras.

El productor añadió otras anécdotas que vivió con el cantante, enseñando la gran amistad que sostenían y lo bien que trabajaban juntos, evidenciando también lo afectado que ha estado por el fallecimiento del artista.