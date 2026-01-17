Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La IA reveló quién sería el primer eliminado en La casa de los famosos Colombia 3

La IA predice quién sería el eliminado de este 18 de enero en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
nominados en la casa de los famosos colombia
La IA revela posible primer eliminado de La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

Este domingo 18 de enero en la gala en La casa de los famosos Colombia conoceremos al primer eliminado del reality, donde seis participantes están en la placa de nominación.

¿Quién será el primer eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026?

Los famosos que están en la placa de nominación son Nicolás Arrieta, Lorena Altamirano, Yuli Ruiz, Luisa Cortina, Renzo Meneses y Tebi Bernal.

Según la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT tras un análisis en internet y redes sociales sobre el apoyo del público y el comportamiento dentro del reality, el más opcionado por salir es Luisa Cortina.

luisa cortina seria eliminada en la casa de los famosos

De acuerdo con dicha tecnología Luisa Cortina parece tener menor arrastre de voto del público general, siendo de las famosas que menor apoyo tendría.

¿Cuál es el análisis de la IA de los otros nominados en La casa de los famosos Colombia este 18 de enero?

Nicolás Arrieta es uno de los más conocidos en el entorno digital, tiene una comunidad sólida y muy activa en redes sociales, lo que suele traducirse en votos. Además, su personalidad frontal genera conversación: eso puede dividir opiniones, pero también moviliza a sus seguidores. Tiene altas probabilidades de salvarse.

Lorena Altamirano cuenta con reconocimiento en televisión y un perfil más cercano al público tradicional. Aunque no es la más viral, su imagen tranquila y empática puede jugar a su favor si logra conectar emocionalmente con la audiencia.

Yuli Ruiz tiene presencia en redes y una base de seguidores fieles, especialmente en plataformas digitales. Su estilo espontáneo y sin filtro suele generar apoyo, pero también críticas.

Renzo Meneses es uno de los perfiles menos ruidosos mediáticamente, puede pasar desapercibido, lo cual es un riesgo en nominaciones, pero también puede sorprender.

Tebi Bernal ha llamado la atención por su personalidad y por generar conversación dentro del reality. Ese ruido mediático puede ser positivo o negativo, pero al menos lo mantiene visible.

luisa cortina seria eliminada segun la ia

Las votaciones continúan abiertas, las cuales son en positivo, es decir, que al que elijas es para que continúe en la competencia y no se convierta en el primer eliminado de La casa de los famosos Colombia.

