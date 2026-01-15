Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Guayacán Orquesta sorprende con la presentación de “Mala Costumbre”, su nuevo éxito musical

Guayacán Orquesta presenta el videoclip de “Mala Costumbre” y da inicio a su nueva etapa artística con nuevas voces.

Guayacán Orquesta estrena “Mala Costumbre” / (Foto de Freepik)

Guayacán Orquesta, ícono de la salsa colombiana, inicia una nueva etapa artística con el estreno de su videoclip “Mala Costumbre”, un proyecto lleno de ritmo, emoción y narrativa urbana que refleja su evolución sin perder su esencia.

¿Cuál es el estreno de Guayacán Orquesta?

“Mala Costumbre” es el nuevo videoclip de Guayacán Orquesta, un lanzamiento que ha sorprendido a todos los fans. El estreno no solo reafirma su lugar en la salsa colombiana y latinoamericana, sino que también, abre un nuevo capítulo para la agrupación, con propuestas nuevas y energía renovada.

Los fans destacan que este lanzamiento se encargó de dejar en evidencia cómo la orquesta puede evolucionar sin perder la identidad que los ha convertido en un referente durante más de 30 años.

¿De qué trata el videoclip de “Mala Costumbre” de Guayacán Orquesta?

El videoclip de “Mala Costumbre” cuenta una historia urbana llena de drama y romance, donde la música y la narrativa se combinan. Cada escena representa la letra de la canción, mostrando situaciones de cariño y desamor.

Guayacán Orquesta sorprende con el estreno de “Mala Costumbre” / (Foto de Freepik)

El ritmo de la salsa acompaña la historia en todo momento, manteniendo la energía y el sentimiento. Guayacán Orquesta demuestra que su música sigue vigente, capaz de conectar tanto con quienes los han seguido por años como con nuevas generaciones que están descubriendo su legado.

¿Quiénes están en el videoclip de “Mala Costumbre” de Guayacán Orquesta?

El videoclip cuenta con la participación de Elianis Garrido, El Negro Salas, Jair Romero y Otto Hans, encargados de aportar fuerza y presencia en pantalla, mientras acompañan la historia con su actuación.

Conoce a los actores del videoclip de "Mala Costumbre" / (Fotos del Canal RCN)

Los fundadores de la orquesta, Alexis Lozano y Nino Caicedo, participan para mantener presente la identidad y la esencia de Guayacán Orquesta, mostrando que, aunque haya cambios, la historia del grupo sigue intacta.

