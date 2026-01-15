Esto pensaba Yeison Jiménez sobre la infidelidad, sorprendió con sus palabras

El cantante Yeison Jiménez ha conmovido a millones de fanáticos tras su inesperado y lamentable fallecimiento luego de haber sufrido un accidente en su avioneta junto a varios de sus amigos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

En medio de esta tragedia, varias mujeres han sacado a la luz posibles vínculos sentimentales con el artista, provocando gran interés en muchos seguidores sobre su vida personal.

¿Yeison Jiménez estaba casado?

El cantante estaba casado con Sonia Restrepo, con quien llevaba varios años de relación y con quien tuvo tres hijos, Camilia, Thaliana y Santiago.

En redes sociales compartió una parte de lo que fue su matrimonio y lo feliz que era en su matrimonio.

Sin embargo, en varias entrevistas reveló que "no era un santo" y que había cometido algunas infidelidades.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan emotivo video de la esposa de Yeison Jiménez al lado del féretro en despedida privada

¿Qué opinaba Yeison Jiménez sobre la infidelidad?

El artista confesó que él había sido infiel, pero en sus conciertos ofrecía un particular discurso sobre el tema, que generaba con humor y como parte de su show que se ha vuelto viral en redes sociales luego de su dolorosa partida, donde muchos internautas lo han tomado como honor a él y a los particulares comentarios que compartía.

El cantante solía decir que era un gran hombre, pues era bueno lavando, planchando, paseando a la suegra, destacando que era muy juicioso, pero no fiel.

"No me pidan que sea fiel, ya piden mucho. Como dicen en el Llano 'uno se puede salir del corral, desde que no se salga de la finca no ha pasado nada", señaló en su momento.

Cabe destacar que, Yeison Jiménez había revelado que tenía un pacto con su esposa el cual consistía en estar juntos hasta que ambos fueran felices juntos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así cantó Luis Alfonso "Destino Final" en el homenaje a Yeison Jiménez

Sonia Restrepo se ha mantenido al margen de las redes sociales y la opinión pública en medio de esta difícil situación que atraviesa junto a su familia, siendo sus hijas y Lina Jiménez, la hermana del cantante, las encargadas de compartir emotivos mensajes de despedida al artista.

Por ahora, los fanáticos siguen despidiendo al artista, conmemorando su memoria y agradeciendo por su increíble legado musical.