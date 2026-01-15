Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Esto pensaba Yeison Jiménez sobre la infidelidad, sorprendió con sus palabras

Yeison Jiménez fue bastante sincero y abierto con dicho tema, que ha causado tanta intriga luego de su fallecimiento.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeison Jiménez y la infidelidad
Yeison Jiménez hablaba sobre la infidelidad/AFP: Rodrigo Varela

El cantante Yeison Jiménez ha conmovido a millones de fanáticos tras su inesperado y lamentable fallecimiento luego de haber sufrido un accidente en su avioneta junto a varios de sus amigos.

Artículos relacionados

En medio de esta tragedia, varias mujeres han sacado a la luz posibles vínculos sentimentales con el artista, provocando gran interés en muchos seguidores sobre su vida personal.

¿Yeison Jiménez estaba casado?

El cantante estaba casado con Sonia Restrepo, con quien llevaba varios años de relación y con quien tuvo tres hijos, Camilia, Thaliana y Santiago.

Yeison Jimenez sobre la infidelidad

En redes sociales compartió una parte de lo que fue su matrimonio y lo feliz que era en su matrimonio.

Sin embargo, en varias entrevistas reveló que "no era un santo" y que había cometido algunas infidelidades.

Artículos relacionados

¿Qué opinaba Yeison Jiménez sobre la infidelidad?

El artista confesó que él había sido infiel, pero en sus conciertos ofrecía un particular discurso sobre el tema, que generaba con humor y como parte de su show que se ha vuelto viral en redes sociales luego de su dolorosa partida, donde muchos internautas lo han tomado como honor a él y a los particulares comentarios que compartía.

Yeison jimenez revelo infidelidades

El cantante solía decir que era un gran hombre, pues era bueno lavando, planchando, paseando a la suegra, destacando que era muy juicioso, pero no fiel.

"No me pidan que sea fiel, ya piden mucho. Como dicen en el Llano 'uno se puede salir del corral, desde que no se salga de la finca no ha pasado nada", señaló en su momento.

Cabe destacar que, Yeison Jiménez había revelado que tenía un pacto con su esposa el cual consistía en estar juntos hasta que ambos fueran felices juntos.

Artículos relacionados

Sonia Restrepo se ha mantenido al margen de las redes sociales y la opinión pública en medio de esta difícil situación que atraviesa junto a su familia, siendo sus hijas y Lina Jiménez, la hermana del cantante, las encargadas de compartir emotivos mensajes de despedida al artista.

Por ahora, los fanáticos siguen despidiendo al artista, conmemorando su memoria y agradeciendo por su increíble legado musical.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Harry Styles anuncia nuevo álbum Harry Styles

Harry Styles anuncia nuevo álbum y confirma su esperado regreso musical

Harry Styles anunció su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que se estrenará el 6 de marzo y marca su regreso musical.

Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez

¡Conmovedor! Así celebró Yeison Jiménez el primer y último cumpleaños junto a su hijo Santiago

Yeison Jiménez vivió un momento inolvidable junto a su hijo Santiago que ha salido a la luz y ha conmovido a sus seguidores.

Giovanny Ayala reveló por qué no fue a homenaje de Yeison Jiménez Giovanny Ayala

Giovanny Ayala revela por qué no fue al homenaje de Yeison Jiménez y lanza dardo: "Un circo"

Giovanny Ayala rompe el silencio sobre su ausencia en el homenaje de Yeison Jiménez y arremetió contra sus colegas del género popular.

Lo más superlike

Ornella habla sin filtros sobre lo que piensa de los participantes de La casa de los famosos Ornella Sierra

Ornella Sierra destapa lo que piensa de los participantes de La casa de los famosos Colombia 3

Ornella Sierra habló con sinceridad sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia 3 y dejó clara su postura.

la casa de los famosos colombia 2026 La casa de los famosos

Así será la dinámica de cada día en La casa de los famosos Colombia 3

Belinda se despide de México Belinda

Belinda se despide de México y su partida sorprende a sus seguidores

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años Talento internacional

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos