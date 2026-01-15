Salió a la luz video inédito de Yeison Jiménez en uno de sus primeros conciertos en Manzanares

Desde la emisora comunitaria Manzanares se compartió recientemente un video inédito de Yeison Jiménez en sus primeros años como artista, un documento audiovisual que ha tocado fibras profundas entre quienes han seguido su historia desde el comienzo y entre quienes hoy descubren el origen de su voz, su disciplina y su amor por la música.

¿Por qué Yeison Jiménez ocupa un lugar tan especial en la historia de Manzanares?

Las imágenes permiten ver a un Yeison auténtico, sin artificios ni grandes escenarios, pero con una convicción que resulta imposible ignorar, allí aparece interpretando con una entrega que, incluso en su juventud, ya evidenciaba una conexión profunda con la música.

Para muchos manzanareños, este registro confirma lo que siempre supieron, que su talento no fue casualidad, sino el resultado de años de constancia, esfuerzo y amor por su vocación.

Este material forma parte de los archivos históricos del medio, que decidió compartirlo como un homenaje sincero a su legado, y el video corresponde a una etapa temprana, cuando Yeison comenzaba a abrirse camino y encontraba en los espacios comunitarios el impulso necesario para seguir creyendo en su sueño.

¿Qué significado tiene para Yeison Jiménez su regreso al Festival años después?

Uno de los recuerdos más valiosos que hoy conserva la comunidad es su regreso en 2010, cuando volvió al Festival de la Canción Infantil en calidad de jurado, para muchos, ese momento simbolizó el cierre de un ciclo y la confirmación de que los sueños pueden cumplirse sin romper el vínculo con las raíces.

Así fue el homenaje de despedida a Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN)

Años más tarde, en 2025, Yeison volvió una vez más a casa, esta vez como un artista consolidado, pero con la misma sencillez de siempre.

En esa visita, no solo apoyó económicamente los premios del festival, sino que también compartió palabras de aliento con los niños participantes, recordándoles que la disciplina y la pasión son fundamentales para alcanzar cualquier meta.

¿Cómo se enmarca este homenaje dentro del momento que vive Manzanares?

La publicación del video coincide con una serie de actos simbólicos que buscan honrar la memoria de Yeison Jiménez y de su equipo de trabajo.

Agradecer al artista que siempre regresó a casa, al joven que nunca negó sus orígenes y al ser humano que apoyó a nuevas generaciones, incluso cuando su carrera ya estaba consolidada.

Así quería ser recordado Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

El video inédito se convierte así en un puente entre el pasado y el presente, una manera de mantener viva su historia y de recordarle al país que Yeison Jiménez no nació en la fama, sino en un pueblo que lo acompañó desde el primer acorde.