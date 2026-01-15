Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El origen del gesto en forma de corazón que hizo la hija de Yeison Jiménez en su homenaje

Durante el homenaje a Yeison Jiménez, su hija conmovió al público al formar un corazón con sus manos, un símbolo que guarda un profundo significado

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hija de Yeison Jiménez hizo símbolo de su papá
El gesto que Yeison Jiménez siempre hacía en sus conciertos. (Foto Canal RCN)

El pasado 14 de enero se llevó a cabo el homenaje de despedida para el cantante Yeison Jiménez, quien murió el 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en zona rural de Paipa, Boyacá.

Este evento al que asistieron familiares, amigos, colegas y fanáticos del artista fue el momento para rendirle un homenaje al cantante de Manzanares y darle un último adiós.

Algo que se conmovió a los miles de asistentes y que se ha vuelto viral fue la entrada de la hija menor del cantante, Thaliana, quien ingresó al recinto saludando a todos los asistentes y haciendo un gesto en forma de corazón con sus manos.

Este gesto no fue improvisado y es un símbolo que guarda un profundo significado y que remite directamente a la esencia artística y personal del cantante.

Yeison Jiménez y su símbolo del corazón
Yeison Jiménez tenía un símbolo como sello personal. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El gesto en forma de corazón que hizo la hija de Yeison Jiménez durante el homenaje al artista fue un homenaje silencioso, pero cargado de memoria y amor.

Se trató de una señal que el mismo Yeison Jiménez repetía con frecuencia en sus conciertos, donde solía agradecer al público y sellar su conexión con los “Jimenistas” con ese símbolo.

Más allá de un simple movimiento, el corazón hacía parte del sello personal del cantante: estaba presente en su logo, en su marca, en su identidad musical y en la manera en la que se relacionaba con sus seguidores, ya que su eslogan era "Con el corazón".

De ahí, la importancia detrás de ese gesto de corazón que la pequeña Thaliana hizo en repetidas ocasiones en su llegada al Movistar Arena.

Thaliana Jiménez, sin duda alguna fue una de las protagonistas en el homenaje de despedida del artista de música popular, quien más allá de su gesto simbólico, quiso también tomar el micrófono y dirigirse a los fans de su papá.

Yo quiero decirles unas cosas, aunque sean grandes y chiquitos: agradezcan mucho por sus papás porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor.

La pequeña demostró madurez y serenidad en el momento más difícil de su vida y de su familia, hablando sobre los sueños que quedaron pendientes con su papá y lo feliz que los hizo en vida. Dejando claro que, desde ahora las acompañará desde el cielo.

El sueño de mi papá era vernos crecer y no lo pudo hacer en vida, pero sé que lo podrá hacer en el cielito. Y agradezcan mucho por sus padres, se los pido. Yo hablé con mi papá y él lo único que quería era que oraran mucho por él y espero que todos lo que están acá, que todos oren por él. Lo único que quería era que oraran por él, él no quería más.

Hermana de Yeison Jiménez se sinceró
Hija de Yeison Jiménez es tendencia por sus palabras en homenaje al artista. (Fotos Canal RCN y Freepik)
