Pipe Bueno revela que Yeison Jiménez planeaba cambiar la avioneta antes del accidente

A pocos días del accidente aéreo que le costó la vida al cantante y a otras cinco personas, nuevas revelaciones han salido a la luz, esta vez de la voz de Pipe Bueno, uno de sus amigos dentro y fuera de los escenarios.

Sus palabras no solo evidencian el dolor por la pérdida, sino que también arrojan detalles poco conocidos sobre los planes personales y profesionales que Yeison Jiménez tenía para este 2026.

¿Qué relación tenían Pipe Bueno y Yeison Jiménez fuera de la música?

Más allá de compartir el mismo género musical, Pipe Bueno y Yeison Jiménez mantenían una relación cercana marcada por conversaciones constantes, aprendizajes y experiencias similares.

Uno de esos puntos de conexión fue la aviación privada, un recurso que ambos adoptaron para cumplir con la exigente agenda de conciertos que implica el éxito en la música popular.

Pipe Bueno explicó que Yeison fue pionero en este modelo de movilidad, apostándole a los vuelos privados como una forma de optimizar tiempos y garantizar presencia en múltiples escenarios.

Tiempo después, Pipe siguió ese camino, lo que los llevó a intercambiar opiniones, recomendaciones y reflexiones sobre este mundo poco conocido para muchos artistas.

¿Por qué Yeison Jiménez pensaba cambiar su avión en 2026?

Según contó Pipe Bueno en entrevista, Yeison Jiménez tenía claro que este año quería dar un paso importante, reemplazar su aeronave, la decisión no respondía a un problema puntual ni a una falla específica, sino a sugerencias que había recibido de personas cercanas con conocimiento en el ámbito aeronáutico.

Pipe fue enfático en aclarar que esta información no debe interpretarse como una responsabilidad directa de la aeronave en el accidente, sino como una decisión preventiva que Yeison venía analizando desde semanas atrás.

Pipe Bueno pidió esperar los resultados oficiales de las investigaciones antes de sacar conclusiones. Foto Canal RCN

Esta revelación ha generado impacto entre seguidores y colegas, no como una teoría alrededor del accidente, sino como una muestra de la planificación y el cuidado que Yeison tenía sobre su carrera y su vida personal.

¿Dónde y cómo se despidió Colombia de Yeison Jiménez?

Las exequias del artista se realizaron el 13 de enero de 2026 en Bogotá, la ceremonia fue de carácter privado, respetando la decisión de la familia de vivir el duelo en un espacio privado, sin embargo, el cariño del público no se hizo esperar.

Para el 14 de enero se programó un homenaje público en el Movistar Arena, un escenario emblemático que reunió a miles de seguidores dispuestos a despedirlo con música, aplausos y gratitud.

Pipe Bueno hizo emotiva despedida a Yeison Jiménez/Canal RCN/AFP: Rodrigo Varela

La entrada fue libre, convirtiéndose en un acto colectivo de memoria y reconocimiento a la trayectoria de uno de los grandes exponentes de la música popular colombiana, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, voces como la de Pipe Bueno prefieren la prudencia.

Su llamado ha sido claro, evitar especulaciones y permitir que el recuerdo de Yeison Jiménez permanezca ligado a su legado artístico, su disciplina y el impacto que dejó en toda una generación.