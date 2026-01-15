Norma Nivia hizo inesperada confesión sobre su relación con 'Peluche': "Si tuviera 20 centímetros más"

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, Norma Nivia y Mateo Varela, hicieron varias confesiones sobre el inicio de su relación en el programa ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?

Norma Nivia y Mateo Varela van a cumplir un año de relación. (Foto Canal RCN)

¿Qué revelaron Norma Nivia y Mateo Varela sobre el inicio de su relación en el programa ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos??

En medio de la conversación, Roberto Velásquez, uno de los conductores del programa, les preguntó cómo han hecho para llevar su relación cuando al comienzo del reality cada uno aseguraba que no se involucraría con alguien cuya estatura fuera muy diferente.

Roberto recordó que entre Mateo y la producción hicieron todo lo posible para conquistar a Norma.

Mientras ella confesó que todo comenzó con la pregunta de ‘Coco’ sobre cuál de sus compañeros le parecía simpático.

Su respuesta fue clara: Mateo le parecía muy lindo, aunque sería mejor si tuviera 20 centímetros más de estatura.

“Si tuviera 20 centímetros más”, expresó Norma Nivia.

‘Peluche’ expresó que le tocó remar bastante para llamar la atención de Norma, pero que finalmente lo logró.

Hoy, la pareja celebra casi un año de relación, un vínculo que nació frente a las cámaras y que se ha fortalecido fuera del reality.

Roberto incluso comentó que todos, incluyendo a las televidentes, querían que Norma aceptara y que iniciaran ese noviazgo que ahora se consolida.

La historia de esta pareja se construyó paso a paso. Aunque al inicio ambos tenían reservas, la convivencia dentro de la casa permitió que se conocieran mejor.

La pareja se ha convertido en un símbolo de amor, mostrando que las diferencias físicas no son un obstáculo cuando existe conexión emocional.

¿Qué opinaron Norma Nivia y Mateo Varela sobre los nuevos habitantes de La casa de los famosos Colombia 3?

Además de hablar de su relación, Norma Nivia y Mateo Varela estuvieron como invitados en el programa para dar su opinión sobre los nuevos habitantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ambos coincidieron en que la tensión dentro de la casa está aumentando y que el nuevo grupo de famosos promete dar mucho de qué hablar.

La pareja también comentó sobre la más reciente noche de nominación, que dejó a siete participantes en riesgo de salir de la competencia.

Beba fue nominada por la líder Alexa Torrex; Marilyn Patiño y Renzo Meneses quedaron nominados por decisión del público; Lorena Altamirano y Luisa Cortina fueron nominadas por sus compañeros; Yuli Ruiz entró a la placa por el poder de nominación que tenía Johanna Fadul; y Nicolás Arrieta fue nominado gracias al poder de Renzo.

Norma y Mateo, desde su experiencia, aseguraron que el ambiente promete emociones fuertes.