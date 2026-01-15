Sale a la luz foto inédita de Yeison Jiménez cuando vendía aguacates: así lucía el cantante

Días después de la trágica muerte de Yeison Jiménez, han salido a la luz varias imágenes del pasado del cantante de música popular. En esta ocasión, sorprendió la revelación de una fotografía que dejó a muchos en shock.

¿Qué foto de Yeison Jiménez causó conmoción tras su triste deceso?

El pasado sábado, Yeison Jiménez perdió la vida tras un trágico accidente aéreo mientras se trasladaba a otro municipio donde tenía una presentación, una noticia que conmocionó a todo el país.

Luego de las honras fúnebres y del homenaje que se realizó para que el público pudiera despedirse de él, en el que participaron varios exponentes del género, comenzó a circular en redes sociales una serie de imágenes que muestran los inicios del artista.

Y es que, como el propio Yeison Jiménez lo contó en varias ocasiones, antes de alcanzar el éxito en la música fue vendedor de aguacates. Precisamente, una de las fotografías que hoy se viraliza corresponde a esa etapa de su vida, cuando se dedicaba a este oficio.

En la imagen se ve a Yeison Jiménez luciendo un jean, camiseta negra y un gorro con orejeras. En su mano sostiene un aguacate y aparece acompañado de dos personas más. Lo que más llamó la atención fue lo joven que se veía en la fotografía.

¿Cuáles fueron las reacciones a la foto del pasado de Yeison Jiménez?

Según seguidores del artista, la imagen habría sido tomada en la Central de Corabastos, cuando el cantante “apenas soñaba con ser cantante”, escribió un seguidor.

El fallecido artista caldense siempre habló de su historia de resiliencia y perseverancia, recordando siempre sus humildes comienzos. Además, en varias ocasiones fue reconocido por su gran corazón y por ayudar a muchos de sus seguidores.

Yeison comenzó a cantar desde los 7 años en festivales en Manzanares, y se conoció que desde los 13 años ya componía sus canciones mientras trabajaba en la plaza de mercado.

Como era de esperarse, la imagen se volvió viral y numerosos internautas han expresaron su dolor y nostalgia tras la pérdida del artista colombiano, el cuál ya recibió su último adiós.