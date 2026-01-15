El cantante Giovanny Ayala rompió su silencio tras ser cuestionado por no asistir ni pronunciarse sobre el homenaje póstumo que se le rindió a Yeison Jiménez en el Movistar Arena el 14 de enero.

¿Por qué Giovanny Ayala no fue al homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

La ausencia de Giovanny Ayala en el evento de despedida de su colega del género popular, Yeison Jiménez, no pasó por desapercibido y empezó a generar ruido y críticas hacia él en redes.

Esto porque casi todos de los grandes representantes de este género asistieron para cantarle y rendirle un tributo al cantante de Manzanares, algunos de ellos Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Charrito Negro, entre otros.

Giovanny Ayala compartió un video en sus redes en donde habló del tema sin pelos en la lengua y dejó unas fuertes declaraciones en donde catalogó el evento y lo que pasó en él como un 'circo'.

Un amigo ayer me dijo que el circo había llegado a Bogotá (...) Me puse a averiguar dónde estaba el circo, pero estaba en el Movistar Arena, y yo dije ¿cómo? Pues allá estaba el circo, al que yo no quise ir.

Giovanny Ayala reveló por qué no fue a homenaje a Yeison Jiménez. (Fotos AFP/Eva Marie Uzcategui/ Canal RCN)

El intérprete de 'Rodillas te pido' aseguró que por decisión propia decidió no asistir al evento de despedida de Yeison Jiménez debido a lo que supuestamente vivió cuando se murió Darío Gómez.

Un circo al que yo no quise ir porque ya en una ocasión en la despedida del maestro Darío Gómez, pasaron muchas cosas desagradables.

Según Giovanny, en el homenaje de Darío Gómez, varios de sus colegas fueron a tomarse fotos y aprovecharse de estar ahí, algo que aseguró pasó en el de Yeison Jiménez.

¿Por qué Giovanny Ayala criticó a sus colegas que fueron a homenaje de Yeison Jiménez?

Giovanny Ayala en sus declaraciones arremetió contra varios de sus compañeros y colegas de la música, quienes sí asistieron al evento de homenaje.

Parecía una feria de Carnavales de Barranquilla, uno de mechoncito aquí, saltando, y saltando, buscando protagonismo.

El cantante de Granada, Meta, señaló a varios de sus colegas por sus actitudes y hasta las canciones que interpretaron en el acto de despedida de Yeison Jiménez, asegurando que solo estaban buscando foco de los medios.

También los criticó por llegar pasados de tragos al evento y no controlarse en este momento tan difícil para los familiares de Yeison y las otras cinco personas que fallecieron junto a él, asegurando que no podía creer lo que veía por televisión.

¿Qué es eso por Dios? Qué circo tan bochornoso el de ayer, por eso no fui.

Giovanny Ayala le envió mensaje a esposa y familia de Yeison Jiménez tras no ir a su homenaje

No obstante, Giovanny Ayala, aprovechó sus declaraciones para expresar su respeto y cariño por Yeison Jiménez, asegurando que a pesar de no haber asistido a su homenaje, él vivía el luto a su manera.

No había un sentimiento de vacío, de tristeza, solamente parecía un carnaval.

Por eso, aprovechó para pedirle disculpas a los familiares de Yeison, en especial a su esposa, Sonia Restrepo, por no haberlos acompañado en este evento.

Discúlpeme por no haber ido, pero mi luto lo guardo en mi corazón, no iba a ir a hacer un show allá.

Giovanny Ayala se pronunció tras fallecimiento de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Las palabras de Giovanny Ayala dividieron opiniones entre los seguidores del género popular: mientras algunos respaldaron su sinceridad, otros cuestionaron la forma y el momento de sus declaraciones, en medio del duelo que aún viven los familiares y fanáticos de Yeison Jiménez.