Sale a la luz video de beso entre Sara Uribe y Jay Torres de La casa de los famosos Colombia 3

La casa de los famosos Colombia 3 no ha parado de dar de qué hablar desde su estreno el pasado 12 de enero en la pantalla del Canal RCN y varios participantes no dejan de ser tema de conversación.

¿Cuál fue el beso de Sara Uribe y Jay Torres de La casa de los famosos Colombia 3?

Uno de esos participantes que ha acaparado la atención es el cantante puertorriqueño Jay Torres, quien por decisión de uno de sus compañeros fue expulsado de la casa estudio.

Al inicio de la temporada, cada uno de los participantes recibió un sobre, algunos tenían un poder y otros estaban en blanco, precisamente, Tebi Bernal obtuvo el poder de poder expulsar a un compañero, el cual uso para sacar a Jay Torres, quien tuvo que irse al Loft de los famosos a la espera de lo que decidan los televidentes.

La repentina expulsión de Jay Torres provocó múltiples reacciones entre sus compañeros, algunos en shock y otros sorprendidos por la decisión de Tebi. Sin embargo, hubo una participante que se mostró más afectada, Sara Uribe, lo cual llamó la atención de los televidentes, ya que llevan pocos días de convivencia.

En medio de estas dudas, salió a la luz un video que demostró que Sara y Jay se conocían desde hace varios años y hasta ya se habían dado un beso.

¿Qué relación tenían Sara Uribe y Jay Torres antes de La casa de los famosos Colombia 3?

En redes sociales se viralizaron varios clips que dejaban ver una gran cercanía y muestras de cariño entre Sara Uribe y Jay Torres.

Sin embargo, todas estas imágenes y clips hacen parte del video de una canción del puertorriqueño llamada "Más que amigos", la cual el artista lanzó en 2023.

En el video de la canción Sara Uribe es la protagonistas y con el cantante protagonizan una historia de amor prohibido en la que dan rienda suelta a su atracción luego de conocerse en un restaurante.

En este video que podrás ver a continuación, Sara y Jay se besan y dejan varias escenas que aunque fueron actuadas dejaron ver una gran química entre ellos.

¿Sara Uribe y Jay Torres tendrán una relación en La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse este video que dejó ver la cercanía entre Sara Uribe y Jay Torres ha provocado múltiples reacciones en redes sociales.

Por un lado, muchos han entendido la razón por la que Sara Uribe se mostró bastante afectada tras la expulsión de Jay Torres del reality del Canal RCN, mientras que otros se ilusionan con un posible romance entre la modelo y el cantante.

Cabe resaltar que, hasta el momento ni Sara Uribe, ni Jay Torres han expresado o demostrado intenciones de tener alguna relación sentimental.

Asimismo, el puertorriqueño depende de los votos de los televidentes para saber si regresa o no a la competencia.