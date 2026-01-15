Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marilyn Patiño habla tras su nominación y se refiere a Mariana Zapata: “Nadie me cae mal”

Marilyn Patiño tras su nominación y aclaró su postura frente a Mariana Zapata dentro de La casa de los famosos Colombia 3.

Marilyn Patiño deja clara su postura sobre Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Marilyn Patiño habló sin filtros en La casa de los famosos Colombia 3 sobre su relación con Mariana Zapata, luego de quedar en la placa de nominación y reflexionar sobre su permanencia en el reality.

¿Qué dijo Marilyn Patiño tras quedar nominada en La casa de los famosos Colombia?

La actriz se sinceró frente a las cámaras y habló de la posibilidad de abandonar el reality de convivencia, dejando claro que, si en algún momento debía salir, lo asumiría.

Según contó, hizo una petición muy clara a Dios, relacionada con su comportamiento dentro de la casa.

“Dios mío, si tú ves que esto va a ser perjudicial, sácame ya”, expresó Marilyn, aclarando que su mayor preocupación era equivocarse o decir algo que pudiera afectarla fuera de La casa de los famosos Colombia.

Marilyn Patiño deja clara su postura sobre Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Durante la conversación, la actriz dejó ver una postura, afirmando que no siente rechazo por ninguno de sus compañeros. “Nadie me cae mal”, dijo, reiterando que no tiene nada en contra de los participantes del programa.

Sin embargo, el tema cambió cuando Valentino Lázaro le comentó que, desde su percepción, a ella le caía mal Mariana Zapata. Ante esto, Marilyn respondió de manera directa: “A mí ella no me representa nada”.

Pese a esa frase, la actriz insistió en que no tiene problemas personales con nadie dentro de la casa. “Yo no tengo nada en contra de nadie” y “nadie me ha hecho nada”, repitió, señalando que su intención era que el público entendiera su punto de vista.

¿Por qué Marilyn Patiño y Mariana Zapata siguen en tensión dentro de La casa de los famosos Colombia?

La relación entre Marilyn Patiño y Mariana Zapata ya venía marcada desde antes del inicio de La casa de los famosos Colombia.

La actriz había hablado previamente sobre un calificativo que le habrían puesto a Marina Zapata, lo que generó incomodidad en la influencer.

Marilyn Patiño deja clara su postura sobre Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Al ingresar a La casa de los famosos Colombia, el ambiente no mejoró. Mariana no saludó a Marilyn, situación que no pasó desapercibida.

Aunque más adelante intentaron hablar para aclarar lo ocurrido, volvieron a presentarse diferencias.

La tensión aumentó durante la más reciente nominación, cuando Mariana Zapata reaccionó con palabras fuertes hacia Marilyn tras los señalamientos hechos por la actriz.

