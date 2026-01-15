Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así será la dinámica de cada día en La casa de los famosos Colombia 3

Así es la estructura de La casa de los famosos Colombia de lo que harán cada día los participantes.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
la casa de los famosos colombia 2026
Estructura de los días en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El lunes 12 de enero se estrenó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde 24 participantes aceptaron el reto de convivir juntos.

¿Cómo será la estructura de La casa de los famosos Colombia 3?

Cada día los participantes deberán enfrentarse a diferentes retos que los pondrá a prueba cada vez más, pues cada día asumirán una nueva prueba para poder seguir en competencia y lograr ser el gran ganador del reality y ser merecedor de 400 millones de pesos colombianos.

La casa de los famosos colombia estructura por dias

Así será la dinámica por días en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia:

  • Lunes - Líder de la semana: Los participantes deben competir para lograr ser el líder de la semana y obtener varios de los beneficios y responsabilidades que trae este título.
  • Martes – Presupuesto: Los participantes deben realizar una prueba para lograr el mayor presupuesto para comprar el mercado de la semana y así no pasen hambre.
  • Miércoles – Nominación: Los participantes se le miden a diferentes actividades para nominar a sus compañeros y así estos queden en placa y salgan del juego.
  • Jueves – Salvación: Los participantes nominados deben competir entre ellos y contra el líder de la semana para salir de la placa de nominación y evitar ir al cuarto de eliminación.
  • Viernes – Beneficio y castigo: Los participantes compiten para recibir un beneficio y no ser castigados, cuyos beneficios y castigos son otorgados por el Jefe.
  • Sábado – fiesta: Los participantes viven un espacio de esparcimiento y lejos de la competitividad para relajarse un poco disfrutando de una fiesta según la temática que el Jefe elija.
  • Domingo – Eliminación: Los famosos nominados deben enfrentarse a la votación del público, donde se conoce qué participante debe abandonar la competencia.

Si bien la estructura es muy similar a las temporadas anteriores, las pruebas y actividades vienen con grandes cambios, por lo que, cualquier cosa puede pasar.

Estructura de La casa de los famosos Colombia

¿Qué novedades trae La casa de los famosos Colombia 3?

Para esta tercera temporada El Jefe decidió traer varias novedades, entre ellas 'El calabozo', 'La caja de Pandora', 'El botón del pánico' y más, que harán que los participantes pasen por diferentes emociones.

