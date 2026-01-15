Giovanny Ayala arremetió contra Ciro Quiñonez tras homenaje a Yeison Jiménez, ¿cuál fue la razón?

El cantante Giovanny Ayala ha encendido toda una polémica en el género popular tras el homenaje póstumo de Yeison Jiménez en el Movistar Arena, luego de criticar el evento y a sus colegas.

¿Por qué Giovanny Ayala arremetió contra Ciro Quiñonez tras homenaje de Yeison Jiménez?

Giovanny Ayala brilló por su ausencia en el homenaje de despedida de Yeison Jiménez tras su trágico fallecimiento el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

El intérprete de 'Rodillas te pido' se mostró bastante molesto con el comportamiento de varios de sus colegas en este evento de respeto y dolor.

Giovanny aseguraba que él no había ido a este homenaje precisamente porque sentía que iba a ser un circo, algo que según él ya había pasado años atrás en el fallecimiento de Darío Gómez.

Un circo al que yo no quise ir porque ya en una ocasión en la despedida del maestro Darío Gómez, pasaron muchas cosas desagradables.

Giovanny Ayala dejó polémicas declaraciones tras homenaje a Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN)

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre la actitud de Ciro Quiñonez en homenaje de Yeison Jiménez?

Giovanny Ayala aunque no mencionó nombres en sus declaraciones, sí dejó descripciones y características que fueron asociadas con varios de sus colegas.

Unas de sus declaraciones más fuertes fueron asociadas con Ciro Quiñonez, el intérprete de 'Regalada sales cara', con quien Giovanny ya tenía diferencias conocidas desde años atrás.

En las declaraciones del oriundo de Meta, el cantante expresó que su colega parecía en un evento como un carnaval por su actitud, asegurando que solo parecía buscar protagonismo.

“Parecía en el Carnaval de Barranquilla, uno mechi pintado, saltando sin parar, por Dios. ¿Qué es esto? Buscando protagonismo, queriendo mostrarse como parte de la rosca”

¿Ciro Quiñonez le respondió a Giovanny Ayala?

Sin embargo, Ciro Quiñonez no se quedó callado y le respondió a las pocas horas a Giovanny Ayala a través de sus redes sociales rechazando sus comentarios y exponiendo su versión de por qué él no fue al homenaje de Yeison.

Quiñonez fue enfático al afirmar que la relación entre Ayala y Yeison Jiménez no era buena y que al parecer, Yeison no lo quería por algunos comportamientos y comentarios que él habría hecho.

“Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba, porque fuiste un hpt4 en vida con Yeison hablando muchas cosas de él, tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta. he dicho mi querido olvidado Giovanny Ayala”.

Este rifirrafe ha provocado múltiples reacciones en redes sociales y algunos se muestran a favor del uno y del otro, sin embargo, algunos fanáticos de Yeison han catalogado de inapropiadas las declaraciones de Giovanny tras lo sucedido con el cantante de Manzanares.