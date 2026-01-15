Luis Ángel “El Flaco” rompió en llanto al cantar “Mi último deseo” en la despedida de Yeison Jiménez

El homenaje a Yeison Jiménez reunió a artistas, familiares y seguidores en un escenario que marcó uno de los momentos más comentados en redes sociales. Entre los invitados estuvo Luis Ángel “El Flaco”, quien participó con una interpretación musical que generó múltiples reacciones en redes sociales.

¿Cuál es la historia de Luis Ángel “El Flaco” y Yeison Jiménez?

La relación entre Luis Ángel “El Flaco” y Yeison Jiménez se construyó a partir de una colaboración musical y un vínculo personal que ambos destacaron en distintas entrevistas. Su historia conjunta es recordada por los fans como un referente de intercambio entre el regional mexicano y la música popular colombiana.

En marzo de 2024 lanzaron el tema “Hasta el último momento”, una canción que aborda la importancia de valorar las experiencias de vida. Yeison Jiménez explicó que el tema fue escrito en una sola tarde en su casa de Medellín, durante una jornada de composición.

La historia de Luis Ángel “El Flaco” y Yeison Jiménez / (Foto de AFP y Canal RCN)

El acercamiento entre ambos artistas se fortaleció cuando Jiménez viajó a Mazatlán, Sinaloa, donde además de trabajar en el estudio compartieron tiempo fuera del ámbito profesional. De acuerdo con los seguidores, Luis Ángel “El Flaco” lo recibió como anfitrión y le mostró aspectos de la cultura del regional mexicano.

Ambos artistas manifestaron sentirse identificados por sus trayectorias personales y orígenes marcados por el trabajo constante. En el plano artístico, el respeto fue mutuo: Yeison Jiménez destacó la trayectoria vocal de Luis Ángel “El Flaco”, mientras que el cantante mexicano reconoció la capacidad de composición del colombiano.

¿Por qué Luis Ángel “El Flaco” interpretó “Mi último deseo” frente al ataúd?

Luis Ángel “El Flaco” decidió cantar “Mi último deseo”, una canción conocida dentro de su repertorio y que le gustaba a Yeison Jiménez. Videos difundidos en TikTok e Instagram muestran al cantante ubicado frente al ataúd mientras interpreta el tema.

En las grabaciones se percibe que su voz se interrumpe por el llanto, hecho que los internautas afirman refleja la relación de amistad que mantenían ambos artistas y el significado personal de la canción.

¿Cómo fue el homenaje de despedida a Yeison Jiménez?

El homenaje se llevó a cabo el 14 de enero en el Movistar Arena. El acto de despedida se desarrolló con la presencia de los ataúdes de las víctimas y un programa que incluyó intervenciones musicales y mensajes de despedida.

Así fue el homenaje de despedida a Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN)

Los familiares del cantante, por su parte, ofrecieron palabras de despedida durante el homenaje, un momento que fue registrado por los asistentes y difundido en redes sociales. El espacio permitió a colegas y seguidores expresar su respeto y acompañamiento en un ambiente lleno de múltiples sentimientos.