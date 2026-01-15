Reconocida creadora de contenido anunció que padece cáncer

Una reconocida creadora de contenido con una sólida comunidad en redes sociales compartió uno de los momentos más difíciles de su vida al revelar que fue diagnosticada con cáncer.

A través de un video emotivo, la influencer decidió abrir su corazón y contar el proceso personal y médico que ha enfrentado en las últimas semanas, una experiencia que describió como abrumadora y completamente inesperada.

La noticia generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo, fuerza y solidaridad.

¿Quién es la reconocida influencer que reveló su diagnóstico de cáncer?

Se trata de Victoria Kozlyuk, influencer de estilo y moda, de 34 años, madre de tres hijos y con una amplia presencia en plataformas digitales como Instagram y TikTok. Tras más de una década compartiendo su vida en redes sociales, Kozlyuk confesó que esta ha sido la publicación más vulnerable que ha realizado hasta ahora.

La creadora de contenido contó que el diagnóstico llegó de manera inesperada y que el impacto emocional fue inmediato. Sin embargo, también resaltó un aspecto clave: el cáncer fue detectado de forma temprana. Esto le permitió actuar con rapidez y tomar decisiones médicas inmediatas para evitar que la enfermedad avanzara.

Influencer Victoria Kozlyuk reveló padecer cáncer. (Foto IA)

¿Qué tipo de cáncer tiene la influencer Victoria Kozluk?

Victoria explicó que fue diagnosticada con cáncer de tiroides, una noticia que, según sus propias palabras, aún le cuesta asimilar. La influencer aseguró que jamás imaginó cerrar el año enfrentando una enfermedad de este tipo, y que incluso pronunciar la palabra “cáncer” le resultaba surrealista.

Ante este panorama, Victoria se sometió a una cirugía de tiroides pocos días antes de Navidad. Aunque reconoció que sintió miedo, ansiedad y nerviosismo, explicó que su prioridad era eliminar cuanto antes cualquier riesgo para su salud. Para ella, no había espacio para la espera ni para la duda.

Antes de ingresar al quirófano, la influencer compartió parte de su preparación desde el hospital. Mostró momentos privados dejando ver lo difícil que fue enfrentar emocionalmente ese instante. Admitió que el temor fue tan intenso que no podía dejar de temblar.

A pesar de todo, Victoria decidió mantener cierta normalidad en su vida familiar. Dos días después de la cirugía, optó por realizar una reunión de Nochebuena, una decisión que ella misma calificó como extrema, pero necesaria para sobrellevar emocionalmente la situación y mantenerse fuerte por sus hijos.

Finalmente, la influencer cerró su mensaje con un tono esperanzador. Afirmó que este diagnóstico representa una nueva prueba de fortaleza y que ve el 2026 como un año enfocado en la sanación, la recuperación y el cuidado personal, tanto físico como emocional.