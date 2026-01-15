Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocida creadora de contenido anunció que padece cáncer

Una reconocida influencer compartió con sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer y habló del impacto emocional y del proceso que enfrenta.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reconocida creadora de contenido anunció que padece cáncer
Reconocida creadora de contenido anunció que padece cáncer. (Foto IA)

Una reconocida creadora de contenido con una sólida comunidad en redes sociales compartió uno de los momentos más difíciles de su vida al revelar que fue diagnosticada con cáncer.

Artículos relacionados

A través de un video emotivo, la influencer decidió abrir su corazón y contar el proceso personal y médico que ha enfrentado en las últimas semanas, una experiencia que describió como abrumadora y completamente inesperada.

La noticia generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo, fuerza y solidaridad.

¿Quién es la reconocida influencer que reveló su diagnóstico de cáncer?

Se trata de Victoria Kozlyuk, influencer de estilo y moda, de 34 años, madre de tres hijos y con una amplia presencia en plataformas digitales como Instagram y TikTok. Tras más de una década compartiendo su vida en redes sociales, Kozlyuk confesó que esta ha sido la publicación más vulnerable que ha realizado hasta ahora.

La creadora de contenido contó que el diagnóstico llegó de manera inesperada y que el impacto emocional fue inmediato. Sin embargo, también resaltó un aspecto clave: el cáncer fue detectado de forma temprana. Esto le permitió actuar con rapidez y tomar decisiones médicas inmediatas para evitar que la enfermedad avanzara.

Artículos relacionados

Influencer Victoria Kozlyuk reveló padecer cáncer.
Influencer Victoria Kozlyuk reveló padecer cáncer. (Foto IA)

¿Qué tipo de cáncer tiene la influencer Victoria Kozluk?

Victoria explicó que fue diagnosticada con cáncer de tiroides, una noticia que, según sus propias palabras, aún le cuesta asimilar. La influencer aseguró que jamás imaginó cerrar el año enfrentando una enfermedad de este tipo, y que incluso pronunciar la palabra “cáncer” le resultaba surrealista.

Ante este panorama, Victoria se sometió a una cirugía de tiroides pocos días antes de Navidad. Aunque reconoció que sintió miedo, ansiedad y nerviosismo, explicó que su prioridad era eliminar cuanto antes cualquier riesgo para su salud. Para ella, no había espacio para la espera ni para la duda.

Antes de ingresar al quirófano, la influencer compartió parte de su preparación desde el hospital. Mostró momentos privados dejando ver lo difícil que fue enfrentar emocionalmente ese instante. Admitió que el temor fue tan intenso que no podía dejar de temblar.

Artículos relacionados

A pesar de todo, Victoria decidió mantener cierta normalidad en su vida familiar. Dos días después de la cirugía, optó por realizar una reunión de Nochebuena, una decisión que ella misma calificó como extrema, pero necesaria para sobrellevar emocionalmente la situación y mantenerse fuerte por sus hijos.

Finalmente, la influencer cerró su mensaje con un tono esperanzador. Afirmó que este diagnóstico representa una nueva prueba de fortaleza y que ve el 2026 como un año enfocado en la sanación, la recuperación y el cuidado personal, tanto físico como emocional.

Victoria Kozlyuk se sometió a un procedimiento médico.
Victoria Kozlyuk se sometió a un procedimiento médico. (Foto IA)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en el Megaland - Cámara de seguridad. Yeison Jiménez

Sale a la luz video de Yeison Jiménez antes de salir a su último show en Málaga

El video responde a las cámaras de seguridad del hotel en el que Yeison Jiménez se hospedó durante su estadía en Málaga.

Revelan misteriosa psicofonía en pleno homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá Yeison Jiménez

Revelan impactante psicofonía de Yeison Jiménez durante su homenaje en Bogotá

Psicofonía atribuida a Yeison Jiménez causa revuelo en redes sociales tras su homenaje en Bogotá.

Hermana de Yeison Jiménez arremete contra Giovanny Ayala Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez arremete contra Giovanny Ayala y lo tilda de “oportunista”

La hermana de Yeison Jiménez reaccionó con dureza a las declaraciones de Giovanny Ayala sobre el homenaje póstumo al cantante y lo acusó de buscar protagonismo.

Lo más superlike

Encías inflamadas, dolor mandibular y mal aliento son signos de alerta. Salud

¿Cuándo es ideal retirar las muelas del juicio o cordales? esto dicen los expertos

Las muelas del juicio retenidas pueden pasar desapercibidas, pero representan riesgos dentales que requieren evaluación y tratamiento oportuno.

Andy le dedicó un emotivo homenaje durante una reciente presentación. Andy Rivera

Andy Rivera recuerda a Yeison Jiménez desde la infancia y los sueños compartidos

mariana zapata discute con marilyn oquendo Mariana Zapata

Mariana Zapata discute con Marilyn Patiño en La casa de los famosos: "estás loca"

Murió Dogardisc Talento nacional

Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

Belinda se despide de México Belinda

Belinda se despide de México y su partida sorprende a sus seguidores