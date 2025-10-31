Valentina Taguado tomó decisiones importantes en MasterChef Celebrity, ¿qué sucedió?

Arrancó un nuevo reto en la cocina más importante del mundo, y con él un anuncio de Claudia Bahamón que trajo sorpresas, especialmente a Valentina Taguado, quien recibió la noticia de que debía tomar decisiones importantes tras ser la ganadora del pin de inmunidad en la noche anterior.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado rompió el silencio y habló sobre su orientación: "yo no soy hetero"

¿Qué decisiones tomó Valentina Taguado en el reciente capítulo de MasterChef Celebrity?

En primer lugar, la presentadora le confirmó a Valentina que ella debía ser la encargada de asignar cada una de las preparaciones de sus compañeros para el reto de hoy, por lo quedaron establecidos de la siguiente manera:

Artículos relacionados Talento internacional Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

Michelle Rouillard: esferas de chocolate

Raúl Ocampo: helado frito

Violeta Bergonzi: los mochis

Carolina Sabino: alfajores

Alejandra Ávila: Brazo de reina

Pichingo: profiteroles

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón tuvo su primer conflicto en "La mansión de Luinny": la producción intervino

Asignadas las preparaciones, Claudia dio conocer el orden en el que cocinarán las celebridades, pues, al iniciar el reto afirmó que sería escalonado, es decir, cinco minutos de diferencia entre cada cocinero.

¿Por qué Valentina Taguado tomó decisiones en MasterChef Celebrity?

Una vez quedó definido el orden, Bahamón le recordó a Taguado su rol como la encargada de tomar decisiones, por lo que procedió a entregarle un sobre negro, el cual desató diversas opiniones entre los participantes, sobre todo porque muchas veces llega para cambiar las reglas de juego.

Estas fueron las decisiones que tomó Valentina Taguado en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

En efecto, Valentina tomó el sobre con sus manos y leyó en voz alta el contenido, el cual le otorgó el poder de quitarle a uno de sus compañeros cinco minutos de los 60 minutos que les dieron a todos inicialmente.

Tras pensarlo durante varios segundos y escuchar en voz baja los consejos de Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, finalmente la primera integrante del ‘Top 7’ eligió quitarle este tiempo a Michelle Rouillard.

Valentina Taguado tomó la batuta en el reciente reto de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Valentina Taguado se convirtió la primera en llegar al ‘Top 7’ en MasterChef Celebrity?

La razón por la que Valentina fue la encargada de tomar decisiones importantes durante el reto de hoy, se dio a raíz de que en el reto anterior se convirtió en la absoluta ganadora no solo del pin de inmunidad, sino también del pase directo al ‘Top 7’ de esta décima temporada.

La victoria se la llevó tras arrasar en las ventas de la salsa de quesos que ella misma preparó con la ayuda de Nicolás y que terminó conquistan el paladar de 30 comensales universitarios.