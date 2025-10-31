Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valentina Taguado tomó decisiones importantes en MasterChef Celebrity, ¿qué sucedió?

Tras ser la ganadora del pin de inmunidad, Valentina Taguado tuvo un rol importante que marcó el rumbo de este nuevo reto.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado tomó decisiones importantes en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Arrancó un nuevo reto en la cocina más importante del mundo, y con él un anuncio de Claudia Bahamón que trajo sorpresas, especialmente a Valentina Taguado, quien recibió la noticia de que debía tomar decisiones importantes tras ser la ganadora del pin de inmunidad en la noche anterior.

Artículos relacionados

¿Qué decisiones tomó Valentina Taguado en el reciente capítulo de MasterChef Celebrity?

En primer lugar, la presentadora le confirmó a Valentina que ella debía ser la encargada de asignar cada una de las preparaciones de sus compañeros para el reto de hoy, por lo quedaron establecidos de la siguiente manera:

Artículos relacionados

  • Michelle Rouillard: esferas de chocolate
  • Raúl Ocampo: helado frito
  • Violeta Bergonzi: los mochis
  • Carolina Sabino: alfajores
  • Alejandra Ávila: Brazo de reina
  • Pichingo: profiteroles

Artículos relacionados

Asignadas las preparaciones, Claudia dio conocer el orden en el que cocinarán las celebridades, pues, al iniciar el reto afirmó que sería escalonado, es decir, cinco minutos de diferencia entre cada cocinero.

¿Por qué Valentina Taguado tomó decisiones en MasterChef Celebrity?

Una vez quedó definido el orden, Bahamón le recordó a Taguado su rol como la encargada de tomar decisiones, por lo que procedió a entregarle un sobre negro, el cual desató diversas opiniones entre los participantes, sobre todo porque muchas veces llega para cambiar las reglas de juego.

Valentina Taguado y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Estas fueron las decisiones que tomó Valentina Taguado en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

En efecto, Valentina tomó el sobre con sus manos y leyó en voz alta el contenido, el cual le otorgó el poder de quitarle a uno de sus compañeros cinco minutos de los 60 minutos que les dieron a todos inicialmente.

Tras pensarlo durante varios segundos y escuchar en voz baja los consejos de Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, finalmente la primera integrante del ‘Top 7’ eligió quitarle este tiempo a Michelle Rouillard.

Valentina Taguado, Claudia Bahamón y los jurados en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado tomó la batuta en el reciente reto de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Valentina Taguado se convirtió la primera en llegar al ‘Top 7’ en MasterChef Celebrity?

La razón por la que Valentina fue la encargada de tomar decisiones importantes durante el reto de hoy, se dio a raíz de que en el reto anterior se convirtió en la absoluta ganadora no solo del pin de inmunidad, sino también del pase directo al ‘Top 7’ de esta décima temporada.

La victoria se la llevó tras arrasar en las ventas de la salsa de quesos que ella misma preparó con la ayuda de Nicolás y que terminó conquistan el paladar de 30 comensales universitarios.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Raúl Ocampo junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó

Raúl Ocampo logró conquistar al exigente jurado de MasterChef, con un helado frito que fue ejecutado a la perfección.

Jorge Rausch y Belén Alonso en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

El error de los participantes que molestó a Jorge Rausch y Belén Alonso: “son tercos”

Hubo un detalle en la ejecución de los platos que llevó a que Jorge Rausch y Belén Alonso cuestionaran el desempeño de los participantes.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado dividió opiniones en MasterChef Celebrity: ¿cuál fue la razón?

La participante Valentina Taguado tuvo en su poder decisiones importantes en el juego que desataron diversas reacciones entre sus compañeros de competencia.

Lo más superlike

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Paola Jara cuenta que su voz perdió fuerza: "El embarazo le pasó factura"

Paola Jara confesó que su voz ha perdido fuerza durante el embarazo y explicó cómo vive esta etapa con calma y esperanza.

Mr. Black sorprendió en Halloween al vestirse como “La Bichota”, inspirado en Karol G y las mujeres empoderadas. Mr. Black

Mr. Black se disfraza de “La Bichota” y causa sensación en redes

Listado de países que está prohibido o restringido Halloween Curiosidades

¿En qué países, como Francia, está prohibido celebrar Halloween? Estas son las razones

Recomendaciones para Halloween Halloween

Recomendaciones para disfrutar Halloween con los niños

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada