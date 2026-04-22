Triple sanción en La casa de los famosos Colombia durante gala de nominación: ¿quiénes fueron?

Durante la más reciente gala de nominación de La casa de los famosos Colombia se vivió un giro inesperado con la imposición de una triple sanción por parte de El Jefe que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia. La decisión disciplinaria cambió el rumbo habitual de la dinámica en la competencia y generó tensión en la casa.

¿Quiénes fueron los sancionados en La casa de los famosos Colombia y por qué?

Durante la gala de este miércoles 22 de abril los famosos quedaron congelados con la visita de Juan Palau, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, que regresó para dar un mensaje a los integrantes del top 9.

Juanda Caribe es sancionado. (Foto Canal RCN).

Aunque su visita logró generar emoción entre los participantes, no todos lograron guardar la compostura y sin querer se movieron durante la dinámica en la que tienen prohibido moverse, aunque sea mínimamente.

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Esta misma noche, antes de que diera inicio la nominación de la semana, El Jefe se dirigió a los participantes para anunciar una triple sanción. Por un lado, Juanda Caribe y Aura Cristina por moverse durante el congelado. Mientras que a Alejandro Estrada por abrir la caja de regalo antes de que El Jefe se lo indicara.

“Aura Cristina, en el congelado de hoy Juan Palau te entregó unas flores y tú te moviste para recibirlas, además, Juanda asentiste con la cabeza después de escuchar a Juan Palau.

Aura Cristina es sancionada. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue la sanción que recibió Juanda Caribe y Aura Cristina en La casa de los famosos?

Una vez El Jefe dio a conocer que Juanda Caribe, Alejandro Estrada y Aura Cristina habían roto las reglas de su casa, se dispuso a explicar en qué consistiría su sanción, siendo esta el pasar toda la noche dentro del Calabozo.

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Así mismo, dejó claro que nadie podía ingresar a visitarlos, y que en caso de querer hacerlo tendrían que hacerlo desde afuera.

“Por esa razón he decidido que los dos irán al calabozo y nadie más podrá entrar a visitarlos, tendrán que conformarse con quedarse afuera”.

Esta sanción dejó sorprendidos a los participantes, quienes no se esperaban este castigo por parte de El Jefe.