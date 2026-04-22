Juan Palau regresó a La casa de los famosos Colombia en una nuevo congelado, en la que sorprendió a sus excompañeros con varios emotivos mensajes, causando reacciones entre ellos.

¿Qué hizo Juan Palau durante su ingreso en congelado a La casa de los famosos Colombia?

El exparticipante de La casa entró caracterizado como su personaje “Carmelito”, con el que interactuó inicialmente con los participantes a través de comentarios en tono de humor.

Durante su aparición, Palau llevó flores y entregó los girasoles a las mujeres de la casa, mientras algunos intentaban contener la risa tras escuchar sus palabras. En la que Aura no pudo quedarse quieta.

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Juan Palau saludó a los participantes y mencionó palabras como “amor, empatía y respeto” que fueron repetidas por Carla y Marcelo en medio de la gala.

Este fue el mensaje que Juan Palau les dejó a sus excompañeros de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

También tuvo un momento con Juanda Caribe, a quien le expresó un emotivo mensaje y lo felicitó por su cumpleaños, que como se recuerda fue el día de ayer, 21 de abril.

Posteriormente, Palau se retiró el personaje y cambió el tono y comenzó a rapear frente a sus excompañeros, aprovechando el espacio para enviar distintos mensajes a quienes continúan en la competencia de convivencia.

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“Colombia está seca, cambien su contenido y no lo dejen por conflictos” y “con la frente en alto, no se olviden de dónde vienen”. También mencionó: “La realidad está afuera no aquí adentro” y “no olviden lo que tienen en el corazón”.

¿Qué mensaje final dejó Juan Palau a sus excompañeros en La casa de los famosos Colombia?

Antes de finalizar su congelado, Juan Palau se despidió de los participantes y les dijo que disfrutaran la recta final de la competencia. Además, expresó de nuevo algunas palabras de afecto hacia sus excompañeros.

Este fue el mensaje que Juan Palau les dejó a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En su salida, Juan Palau también aprovechó para agradecer al Canal RCN por la oportunidad y envió un saludo al “Jefe” por su cumpleaños.

Finalmente, Juan Palau se despidió de La casa más famosa de Colombia, y a su salida varios de los participantes reaccionaron con gritos de saludos hacia el actor y con agradecimientos por las flores que recibieron.