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Karina García regresó a La casa de los famosos Colombia y así reaccionaron los participantes

Karina García causó revuelo en La casa de los famosos Colombia luego de su inesperado regreso.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García regresó a La casa de los famosos Colombia
Así reaccionaron los participantes al regresó de Karina García. (Foto: Canal RCN)

Karina García sorprendió a más de uno al ingresar a La casa de los famosos Colombia, en una jornada en la que también había estado en el rol de jueza, donde se desataron varios inconvenientes entre los participantes.

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¿Cómo fue el ingreso de Karina García a La casa de los famosos Colombia?

Mientras los famosos se encontraban en medio de la dinámica de nominación con regalos, en el marco del cumpleaños del Jefe, se anunció que debían estar congelados y en ese momento se dio el ingreso de Karina García.

Karina ingresó saludando a los participantes y mencionando que se veían “muy lindos” y “preciosos”, además de hacer referencia a la celebración.

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Por indicación del Jefe, se anunció que Karina García estaría como invitada por unos días dentro de La casa más famosa. Tras la orden de descongelados, los famosos reaccionaron y se acercaron a saludarla.

Karina García regresó a La casa de los famosos Colombia
Así reaccionaron los participantes al regresó de Karina García. (Foto: Canal RCN)

Valentino fue uno de los primeros en abrazarla. Luego, Beba, Campanita y Juanda Caribe también se acercaron. Por su parte Mariana Zapata sorprendió al reaccionar aplaudiendo en ese momento. Mientras que Karina García ni la miró.

¿Qué pasó tras el ingreso de Karina García a La casa de los famosos Colombia?

Posteriormente, Karina se acercó a Alejo y le dijo: “me dijeron que eras el más indisciplinado”, haciendo referencia a lo ocurrido al inicio de la dinámica de nominación, cuando Alejandro Estrada recibió una sanción por abrir una caja antes de la indicación.

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Durante la gala, Carla y Marcelo le dieron la bienvenida a Karina, momento en el que pidió continuar con la celebración. También expresó en voz alta: “qué hombres tan coquetos”.

Además, les dijo a los participantes que se olvidaran de que era día de nominación.

Karina García regresó a La casa de los famosos Colombia
Así reaccionaron los participantes al regresó de Karina García. (Foto: Canal RCN)

Tras la gala, Valentino le dijo a Karina que Alejandro le estaba coqueteando, porque Altafulla le había besado a su mujer y que por eso ahora le estaba cayendo, haciendo referencia lo que sucedió cuando Altafulla besó a Yuli Ruiz en la semana del líder tirano, quien era Eidevin.

Luego Karina expresó lo bien que se veía La casa y recorrió varios espacios en compañía de Valentino, Beba y Aura.

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