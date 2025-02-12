Te Amo Hijo TV, aspirante a La casa de los famosos, revela quién fue la inspiración de sus videos

Alexander Ospina, más conocido como Te Amo Hijo TV, es uno de los creadores de contenido más reconocidos en Colombia. Su estilo directo y satírico lo ha llevado a tener millones de seguidores y, recientemente, reveló que muchas de sus ideas virales nacieron de experiencias vividas con su expareja.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

¿Cómo influyó su expareja en la creación del contenido de Te Amo Hijo TV?

Ospina ha explicado en entrevistas que la dinámica de su relación con María Juliana Correa, conocida como Maju, fue clave para la creación de sus videos. En sus publicaciones, él solía interpretar al hombre que busca complacer y ella a la mujer que lo supervisaba, situaciones que presentaba desde la exageración humorística.

Maju Correa fue clave en el proceso de Te Amo Hijo TV / (Foto del Canal RCN)

Esta representación de conflictos cotidianos conectó con su audiencia y fortaleció su presencia en plataformas como YouTube, Instagram y Facebook, donde, paulatinamente, acumuló millones de seguidores.

Los internautas afirman que este tipo de contenido era fácil de identificar y generaba conversación, aunque con el tiempo también surgieron debates sobre la manera en que ciertas dinámicas de su relación eran expuestas. Aun así, Ospina ha reiterado que se trataba de ficción y no de una recreación literal de su vida personal.

Artículos relacionados Talento nacional Hermana de B-King reveló el curioso mensaje que recibió tras dos meses de su muerte

¿Qué pasó tras la ruptura entre Te Amo Hijo TV y Maju Correa?

La separación tuvo una amplia exposición en redes sociales y medios. Luego de la ruptura, Maju y otras exparejas hicieron públicas algunas acusaciones contra Ospina, entre ellas, había señalamientos relacionados con conflictos físicos y verbales.

Así fue la separación de Te Amo Hijo TV y Maju Correa / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El creador ha negado varias de estas afirmaciones, mencionando que las redes sociales pueden modificar la percepción de los hechos y que su versión de los hechos no coincide con lo que realmente sucedió. Los internautas afirman que este episodio generó un cambio en su imagen pública.

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe revive su historia con Freddy Guarín con mensaje en TikTok: “Le creí todas las mentiras”

¿Te Amo Hijo TV estará en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Alexander Ospina es uno de los aspirantes a ingresar a la tercera temporada del reality. Hace parte del séptimo grupo de candidatos y su llegada al programa depende de la votación del público.



El creador de contenido ha señalado que una de sus fortalezas es mantener una visión positiva y ha manifestado que, si pudiera tener un superpoder, sería evitar los conflictos entre quienes lo rodean. Afirma que, de entrar a La casa de los famosos, su propósito sería aportar humor, acompañamiento y apoyo.

Los seguidores tienen la oportunidad de apoyar a su aspirante favorito. Las votaciones para La casa de los famosos 2026 se realizan a través de lacasadelosfamososcolombia.com y estarán abiertas hasta el domingo, 7 de diciembre de 2025, a las 4:00 p.m.

Participa y decide quién ingresará finalmente a la tercera temporada del reality.