Súper villano de La casa de los famosos puso en jaque a los participantes en la gala de nominación

Las misiones de El Jefe para el súper villano de La casa de los famosos Colombia han generado todo tipo de reacciones entre los participantes, quienes ya sospechan quién podría estar desempeñando este rol. Sin embargo, Juanda Caribe sigue lejos de ser descubierto y, gracias a ello, logró usar un nuevo poder de sabotaje que puso en jaque la gala de nominación de este miércoles 28 de enero.

¿Cuál es el poder que ayudó al súper villano a sabotear la gala de nominación?

Previo a la gala de nominación que se desarrolló en la noche de este miércoles 28 de enero, Juanda Caribe, el súper villano elegido por los televidentes por medio de votaciones exprés, fue llamado por El Jefe al confesionario para cumplir una nueva misión: elegir qué participantes debían nominar de frente y qué participantes podían hacerlo en el confesionario sin quedar expuestos ante sus compañeros.

La jugada del Súper villano que cambió todo en la gala de nominación. (Foto Canal RCN).

“Deberás elegir a seis personas para que nominen en el confesionario, se tratan de seis votos que quedarán ocultos, lejos de las miradas y las sospechas, así que elige con inteligencia, porque con tú decisión el rumbo del juego pueden cambiar para todos”, sentenció El Jefe.

De esta manera, Juanda Caribe decidió que quince de los participantes debían nominar de frente, mientras que Maiker, Tebi, Mariana, Campanita, Juanse Laverde y él podían nominar en el confesionario.

¿Cómo transcurrió la gala de nominación tras el sabotaje del súper villano de La casa de los famosos Colombia?

Con la inesperada decisión de que algunos de ellos podían nominar de manera tranquila en el confesionario, mientras que otros debían hacerlo de frente, los participantes en competencia se mostraron notablemente desconcertados, pues muchos no entendieron por qué debía hacerse de esta forma.

Esta dinámica hizo que hubiera un cruce entre Jay Torres y Eidevin, pues este primero mencionó que le daba un punto debido a que se sentía incómodo por los comentarios que hacía sobre las mujeres. Así como también generó aún más tensión entre Marilyn Partiño y Mariana Zapata, quienes no tienen una buena relación en la casa.

De esta manera, tras finalizar la gala de nominaciones Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron que la Placa parcial de la semana 3 de La casa de los famosos Colombia quedaba conformada de la siguiente manera:

Tebi Bernal (nominado por Renzo Meneses, reciente eliminado)

Sofía Jaramillo (nominada por el público)

Campanita (nominado por el público)

Eidevin (nominado por la casa)

Alexa Torres (nominada por la casa)

Marilyn Patiño (nominada por la casa)

Jay (nominado por Juanse, líder de la semana)