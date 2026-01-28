Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Súper villano de La casa de los famosos puso en jaque a los participantes en la gala de nominación

Juanda Caribe, súper villano de La casa de los famosos, usó su poder de sabotaje para poner en jaque la gala de nominación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La jugada del Súper villano que cambió todo en la gala de nominación
La jugada del Súper villano que cambió todo en la gala de nominación. (Foto Canal RCN).

Las misiones de El Jefe para el súper villano de La casa de los famosos Colombia han generado todo tipo de reacciones entre los participantes, quienes ya sospechan quién podría estar desempeñando este rol. Sin embargo, Juanda Caribe sigue lejos de ser descubierto y, gracias a ello, logró usar un nuevo poder de sabotaje que puso en jaque la gala de nominación de este miércoles 28 de enero.

Artículos relacionados

¿Cuál es el poder que ayudó al súper villano a sabotear la gala de nominación?

Previo a la gala de nominación que se desarrolló en la noche de este miércoles 28 de enero, Juanda Caribe, el súper villano elegido por los televidentes por medio de votaciones exprés, fue llamado por El Jefe al confesionario para cumplir una nueva misión: elegir qué participantes debían nominar de frente y qué participantes podían hacerlo en el confesionario sin quedar expuestos ante sus compañeros.

La jugada del Súper villano que cambió todo en la gala de nominación
La jugada del Súper villano que cambió todo en la gala de nominación. (Foto Canal RCN).

“Deberás elegir a seis personas para que nominen en el confesionario, se tratan de seis votos que quedarán ocultos, lejos de las miradas y las sospechas, así que elige con inteligencia, porque con tú decisión el rumbo del juego pueden cambiar para todos”, sentenció El Jefe.

De esta manera, Juanda Caribe decidió que quince de los participantes debían nominar de frente, mientras que Maiker, Tebi, Mariana, Campanita, Juanse Laverde y él podían nominar en el confesionario.

Artículos relacionados

¿Cómo transcurrió la gala de nominación tras el sabotaje del súper villano de La casa de los famosos Colombia?

Con la inesperada decisión de que algunos de ellos podían nominar de manera tranquila en el confesionario, mientras que otros debían hacerlo de frente, los participantes en competencia se mostraron notablemente desconcertados, pues muchos no entendieron por qué debía hacerse de esta forma.

Esta dinámica hizo que hubiera un cruce entre Jay Torres y Eidevin, pues este primero mencionó que le daba un punto debido a que se sentía incómodo por los comentarios que hacía sobre las mujeres. Así como también generó aún más tensión entre Marilyn Partiño y Mariana Zapata, quienes no tienen una buena relación en la casa.

Artículos relacionados

 

De esta manera, tras finalizar la gala de nominaciones Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron que la Placa parcial de la semana 3 de La casa de los famosos Colombia quedaba conformada de la siguiente manera:

  • Tebi Bernal (nominado por Renzo Meneses, reciente eliminado)
  • Sofía Jaramillo (nominada por el público)
  • Campanita (nominado por el público)
  • Eidevin (nominado por la casa)
  • Alexa Torres (nominada por la casa)
  • Marilyn Patiño (nominada por la casa)
  • Jay (nominado por Juanse, líder de la semana)
Súper villano desató el caos en la nominación
Súper villano desató el caos en la nominación. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Canal RCN se une a la tendencia. La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia 3 se unió al “A esta hora” y mostró sus momentos más recordados

La Casa de los Famosos Colombia 3 revivió escenas icónicas con la tendencia “A esta hora” en redes sociales.

Valentino Lázaro no se guarda nada y lanza fuerte advertencia a Alejandro Estrada Valentino Lázaro

Valentino Lázaro lanza dura advertencia a Alejandro Estrada: “aquí lo atiendo”

Valentino Lázaro confrontó a Alejandro Estrada durante la gala de nominación y le lanzó una fuerte advertencia.

Así quedó la placa de nominados. La casa de los famosos

Siete participantes quedaron nominados en La casa de los famosos Colombia: así va la placa

Los famosos vivieron la tercera jornada de nominaciones y la placa parcial ya tiene a sus primeros nominados.

Lo más superlike

La Segura sorprendió. La Segura

La Segura emocionó al mostrar la fuerza de su hijo Lucca: "Dios mío, parece Sansón"

El pequeño Lucca protagonizó un clip con una silla que emocionó a La Segura y a sus seguidores en redes sociales.

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida Talento internacional

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida

Juan Fernando Quintero reveló que padece presbicia, miopía y astigmatismo, una condición que sorprendió a sus seguidores. Salud

¿Qué es la miopía y la presbicia? La condición visual de Juanfer Quintero

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball