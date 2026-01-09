Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Jaramillo y Alejandro Estrada ya habían estado juntos en el mismo reality, ¿cuál?

Sofía Jaramillo desbloqueó un recuerdo junto a Alejandro Estrada, con quien estará en La casa de los famoso Colombia 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sofía Jaramillo y Alejandro Estrada se reencuentran tras reality del 2017
Sofía Jaramillo revela que ya compartió reality con Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Este lunes 12 de enero inicia la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, el reality de convivencia que reúne a 23 participantes que tendrán que vivir bajo el mismo techo 24/7, aislados del mundo exterior.

Dos de los famosos que hacen parte de la temporada 2026, ya habían coincidido en otro reality show, pero no de convivencia, sino de supervivencia y exigencia física. Se habla de Sofía Jaramillo y Alejandro Estrada, quienes vuelven a participar juntos en un mismo proyecto.

¿En cuál reality estuvo Sofía Jaramillo junto a Alejandro Estrada?

A través de sus historias de Instagram, Sofía Jaramillo reveló y les recordó a muchos de sus seguidores que ella ya había coincidido con Alejandro Estrada en un mismo reality, pues nombró que desde el 2017 conoció al actor.

Se trata de Soldaos 1.0, un programa que se emitió hace 9 años en el Canal RCN y que midió a 20 famosos por medio de pruebas físicas.

En el recuerdo que quiso compartir Sofía con sus fanáticos, reveló que se retiró del reality porque había quedado embarazada de su hijo, quien actualmente tiene 8 años.

Sofía Jaramillo recuerda reality donde conoció a Alejandro Estrada
Sofía Jaramillo y Alejandro Estrada se reencuentran tras reality del 2017. (Foto: Canal RCN)

¿Qué era Soldados 1.0, el reality en le que estuvo Sofía Jaramillo y Alejandro Estrada?

Este programa es totalmente diferente a La casa de los famosos Colombia, pues en Soldados 1.0, los famosos enfrentaban pruebas físicas por medio de una formación militar precisamente en la base de Tolemaida.

En este reality del 2017, estuvieron celebridades como Lina Tejeiro, Juliana Galvis, Natalia Durán, Andrea Tovar, Jery Sandoval, Orlando Liñán, Norma Nivia y entre otras figuras públicas.

¿Qué se espera del reencuentro de Sofía Jaramillo y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 2026?

Se tienen muchas expectativas para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues Alejandro podría ser una cajita de sorpresas debido a que nadie olvida el suceso que vivió hace dos años con su expareja.

Antes de convivir, Sofía Jaramillo y Alejandro Estrada sobrevivieron juntos
De Soldados a La casa: el vínculo entre Sofía Jaramillo y Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, no solo Alejandro ni Sofía quieren llegar a la final, pues en la competencia hay perfiles muy fuertes que están decididos a luchar para llegar hasta el último día.

Por ahora, quedan pocas horas para vivir el reality que revoluciona las redes sociales y allí se conocerán las verdaderas caras de los famosos que habitarán la casa más famosa del país.

