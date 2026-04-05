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Sofía Jaramillo conmueve tras salida de Alexa de La casa de los famosos: “Me dio un guayabo”

Sofía Jaramillo no se quedó callada y expresó su sentir tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sofía Jaramillo expresa fuerte sentir tras eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.
Así fue el sentir de Sofía Jaramillo tras eliminación de Alexa Torrex. (Fotos: Canal RCN)

Sofía Jaramillo, a través de sus redes sociales, compartió cómo vivió la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras la eliminación de Alexa Torrex?

En sus historias de Instagram, donde suma miles de seguidores, contó que acababa de llegar a su casa luego de un vuelo y que la noticia la tomó por sorpresa.

En medio del despegue, Sofía Jaramillo alcanzó a ver el momento en que se dio a conocer la eliminación de Alexa, reaccionando de inmediato a la eliminación.

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Sofía expresó que Alexa fue una pieza importante dentro de La casa de los famosos Colombia.

“Era una pelada que todos los días trabajaba, daba mucho contenido, se tomó en serio el proyecto, dejó muchas cosas de su vida por entregarlo todo”, fueron algunas de sus palabras.

Sofía Jaramillo expresa fuerte sentir tras eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.
Así fue el sentir de Sofía Jaramillo tras eliminación de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Además, aseguró nuevamente que Alexa era una de las participantes que debía llegar a la final de La casa de los famosos Colombia, señalando que consideraba injusta su salida, ya que, según su percepción, merecía continuar en la competencia.

También se refirió a otros participantes de La casa de los famosos, mencionando que algunos, según su opinión, no generaban nada: “ni fu ni fa”, aunque no dijo nombres.

“Me dio un guayabo esa eliminación”, expresó Sofía Jaramillo.

“El corazón se me rompió”, añadió, al referirse a la noticia de la salida de Alexa de La casa de los famosos Colombia.

Sofía Jaramillo expresa fuerte sentir tras eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.
Así fue el sentir de Sofía Jaramillo tras eliminación de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo ha sido el apoyo de Sofía Jaramillo a Alexa Torrex?

Esta no ha sido la única vez que Sofía Jaramillo se pronuncia sobre Alexa Torrex. Tras publicaciones del Canal RCN, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia también dejó comentarios en redes sociales expresando su desacuerdo con la eliminación.

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Asimismo, en un reciente congelado, Sofía compartió su opinión directamente con los participantes, donde manifestó que consideraba a Alexa una buena persona.

En ese mismo espacio, también se refirió a la cercanía entre Alexa y Tebi, dando su punto de vista frente a la relación diciendo que tenían luz verde, para que dieran un paso a esa cercanía que se había construido tras un ‘shippeo’ falso.

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