Sofía Donado es la candidata del Magdalena que espera brillar en Miss Universe Colombia, el reality

El escenario está listo y el público podrá disfrutar a través del Canal RCN y la App, el nuevo programa Miss Universe Colombia, el reality, bajo la conducción de Claudia Bahamón.

En donde un grupo de mujeres de distintas regiones iniciará una preparación exigente con el fin de representar al país en la próxima edición de Miss Universe, que se llevará a cabo en Tailandia el 21 de noviembre.

Entre las participantes se encuentra Sofía Fernanda Donado Díaz, candidata del Magdalena, quien llega con una propuesta que combina belleza, formación académica, liderazgo social y visión empresarial.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia ¿Quiénes son las candidatas de Bolívar, Boyacá y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality?

¿Cuál es la ocupación, peso y estatura de Sofía Donado, la candidata de Magdalena a Miss Universe Colombia, el reality?

Sofía Donado nació en el Caribe colombiano, mide 1.72 m, pesa 61 kg, tiene piel canela y es soltera. Considera que a sus 27 años ha logrado alcanzar disciplina, preparación y sensibilidad social, es ingeniera agrónoma y desde esta profesión ha buscado promover prácticas sostenibles que impulsen el crecimiento del campo colombiano.

Desde los 18 años ha desarrollado su carrera en el modelaje, experiencia que la llevó a escenarios nacionales e internacionales obteniendo el título de Virreina Nacional en Miss Mundo Colombia.

En 2021 representó a Colombia en The Miss Globe en Albania, donde se ubicó entre las 15 finalistas, consolidándose como una mujer capaz de dejar huella en competencias de alto nivel.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia ¿Quiénes son las candidatas de Risaralda, Santander y Sucre en Miss Universe Colombia, el reality?

¿Cuál es el mensaje que desea llevar Sofía Donado la candidata de Magdalena a Miss Universe Colombia, el reality?

Además de su faceta en la industria de la belleza y el entretenimiento, Sofía se ha destacado como CEO de su propia empresa inmobiliaria, demostrando un espíritu emprendedor y lidera una fundación dedicada a apoyar a madres cabeza de hogar y niños en situación de vulnerabilidad.

Para ella, la verdadera función de una reina está en la acción, su compromiso social es, en gran medida, el motor que le da sentido a su participación en este reality.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Ella es Marlyn Dinas, candidata de Miss Universe Colombia que fue novia de Pirry: así lucían juntos

¿Por qué Sofía Donado desea representar al Magdalena en Miss Universe Colombia, el reality?

Sofía se describe como empática, resiliente y disciplinada, representando la determinación de miles de mujeres colombianas que luchan por abrirse camino con autenticidad y preparación. Para ella, Miss Universe Colombia, el reality, no es sólo una pasarela, sino una plataforma para inspirar, construir y trascender.

En el nuevo programa del Canal RCN se elegirá a la mujer que representará a Colombia en Miss Universe.

El reality contará con un jurado de lujo integrado por Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar. Su misión será evaluar no solo la belleza, sino también la autenticidad, la capacidad de comunicación y el liderazgo de cada candidata, con el fin de elegir a quien tenga el verdadero potencial de convertirse en la próxima Miss Universe Colombia.

Sigue de cerca los detalles más importantes de Miss Universe Colombia, el reality, a través de la señal en vivo del Canal RCN o descargando AQUÍ la App.